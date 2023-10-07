«Израиль выиграет эту войну». Биньямин Нетаниягу пообещал отомстить ХАМАС и призвал жителей Газы «немедленно уезжать»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением, в котором пообещал «выиграть войну» и отомстить ХАМАС «за этот черный день, за Израиль и за наших граждан».

Нетаниягу заявил, что все цели, связанные с ХАМАС, будут уничтожены, и призвал жителей сектора Газа, живущих рядом с такими объектами, «немедленно уезжать».

«Военные немедленно используют всю свою мощь, чтобы вывести из строя возможности ХАМАС. Мы забьем их до смерти», — сказал он, добавив: «ХАМАС начал эту войну, но мы ее закончим».

При этом Нетаниягу предупредил, что хотя у него нет сомнений в том, что Израиль выиграет, но «война займет время, она будет трудной». «Впереди у нас трудные дни», — подчеркнул он.

Движение ХАМАС утром 7 октября начало военную операцию против Израиля, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Боевики группировки проникли в приграничные районы, идут боестолкновения с израильскими военными. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, после чего ХАМАС пригрозил нанести удар по Тель-Авиву. По данным властей Израиля на поздний вечер 7 октября, погибли 250 человек, более 1,4 тысячи пострадавших. Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщало о 232 погибших и более 1600 раненых жителей.

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