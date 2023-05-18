Прошла почти неделя после того, как в Брянской области разбились самолет и вертолет (или два самолета и два вертолета) Журналисты назвали имена погибших летчиков. Власти их не называют

Стихийный мемориал в память о погибших членах экипажа вертолета Ми-8. Город Клинцы, Брянская область, 13 мая 2023 года

13 мая в Брянской области потерпели крушение российские вертолеты и самолеты. Сколько и какие именно — до сих пор официально не сказано. Местные власти сообщали о потере одного вертолета (по данным СМИ, речь идет о Ми-8). ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал о крушении истребителя Су-34.

Источники «Коммерсанта» утверждали, что в тот день потерпели крушение два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. По информации газеты, все они могли быть сбиты почти одновременно. Вертолеты и самолеты входили в одну авиагруппу, истребители должны были нанести удар по территории Черниговской области Украины.

По данным «Коммерсанта», экипажи вертолетов и самолетов погибли. Baza уточняла, что погибли девять человек — трое членов экипажа Ми-8, трое членов экипажа второго Ми-8, двое пилотов истребителя Су-34 и пилот истребителя Су-35. При этом бывший депутат Госдумы, полковник авиации Виктор Алкснис писал, что погибли 11 человек. Он пояснил, что на вертолетах Ми-8 в состав экипажа входит оператор радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — таким образом, в одном вертолете находятся четыре человека.

Официально власти не сообщали, что в результате произошедшего есть жертвы. Однако 15 мая администрация Стародубского округа Брянской области опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост с просьбой к местным жителям помочь в поисках «второго пилота экипажа разбившегося самолета». О результатах поиска администрация не сообщала. В посте также не называется имя летчика.

Крушения военных бортов в Брянской области Meduza

15 мая телеграм-канал Astra сообщил, что один из погибших — летчик Ми-8 капитан Максим Савченко. Издание обратило внимание на публикацию жены Савченко Олеси во «ВКонтакте». Сейчас эта публикация удалена. В посте говорилось, что Савченко проходил службу в городе Остров Псковской области в должности старшего бортового техника-инструктора на вертолете. «13 мая 2023 года борт капитана Савченко Максима Васильевича был сбит ракетой противника. Все члены экипажа погибли», — говорилось в посте.

О гибели Савченко со ссылкой на родственников также пишет «Брянская улица». По данным издания, еще один погибший летчик — Глеб Поляков. Проект «OSINT Gerogia» обратил внимание на пост в группе «ВКонтакте» «Гарнизон Бесовец», где 14 мая сообщалось: «Наш полк сегодня потерял (погиб) молодого перспективного летчика — Глеба Полякова». Проект предполагает, что Поляков был летчиком Су-35, так как на аэродроме Бесовец базируется 159-й истребительный авиационный полк 6-й армии ВВС / ПВО, на вооружении которого состоят подобные истребители.

Astra также назвала имена еще двух погибших членов экипажа Ми-8 — это 26-летний Дмитрий Осипов и 24-летний Сергей Чигилейчик. На странице во «ВКонтакте» одной из школ Вязьмы в Смоленской области 15 мая сообщалось, что там состоялась траурная линейка в память о выпускнике школы Сергее Чигилейчике, который погиб 13 мая «при исполнении воиского долга в зоне ». Кроме того, на странице средней школы № 10 в Вязьме опубликовали пост о том, что при исполнении воинского долга погиб выпускник 2015 года Дмитрий Осипов.

Имена еще троих погибших летчиков назвало «Агентство». Издание обнаружило в соцсетях некрологи о двух летчиках Ми-8 Сергее Игнатове и Викторе Хожайнове, а также летчике Михаиле Чупракове. Согласно одному из постов, Игнатов и Хожайнов совершали боевой вылет на вертолете отряда радиоэлектронной борьбы. В одной группе с ними был Максим Савченко, а также военнослужащий по фамилии Подвигин. По данным из слитых баз данных, на которые ссылается «Агентство», Хожайнов до начала войны в Украине служил в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС России, а Игнатов служил в филиале ВУНЦ ВВС в Сызрани. Издание отмечает, что в некрологе Чупракова говорится, что при крушении двух истребителей и двух вертолетов погибли 11 человек.

Телеграм-канал «Можем объяснить» также пишет о гибели 25-летнего члена экипажа Ми-8 Андрея Подвигина из города Остров Псковской области. Как рассказал изданию один из волонтеров, поисковым отрядам удалось найти «только левую руку от пилота».

«Псковская губерния» отмечает, что пятеро погибших 13 мая военных — из Острова. Это Сергей Игнатов, Андрей Подвигнов (вероятно, Подвигин и Подвигнов — один из тот же человек — прим. «Медузы»), Максим Савченко, Виктор Хожайнов и 32-летний Денис. «Можем объяснить» называет фамилию последнего — Денис Якимов. По данным издания, его фото оказалось среди других снимков погибших, размещенных в военной части аэродрома в Веретье Псковской области. Он служил в 15-й бригаде армейской авиации в/ч 44440.

В результате крушения Ми-8 погиб командир одного из вертолетов Сергей Таран, утверждает «Можем объяснить». Ему было 34 года, он служил на 378-й авиационной базе в шестом вертолетном полку.

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис в своем посте о гибели 11 человек перечислил имена восьми погибших: Таран, Чигилейчик, Осипов, Якимов, Игнатов, Подвигин, Савченко, Хожайнов. Источник своей информации о погибших летчиках он не назвал.

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