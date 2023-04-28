Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Линн Трейси — посол США в Москве с января 2023 года. На этом посту она сменила Джона Салливана. До этого Трейси около четырех лет была послом США в Армении, а еще раньше работала в Афганистане, Казахстане, Пакистане и Туркменистане. Линн Трейси дала «Коммерсанту» первое большое интервью за время своей работы на посту посла в Москве. Вот главное, что она сказала.

О своем отношении к россиянам

Впервые я сюда приехала еще студенткой, когда мне было немногим больше 20 лет. Это было при Советском Союзе. А сейчас, в свой уже третий приезд, могу сказать, что, как и раньше, я очень уважаю людей, живущих в России. Россия — страна с большой историей и очень богатой культурой.

Я верю в общественную дипломатию и поддерживаю ее. Какие бы разногласия ни были у нас, у Соединенных Штатов, с правительством России, это не разногласия с народом России.

Печально видеть, в каком направлении движется Россия: представляется, что она движется в прошлое, во времена репрессий. Когда я была здесь в конце 1980-х, я помню, как общество было наэлектризовано реабилитацией , как появилось ощущение, что наконец можно честно и открыто говорить о прошлом. Поэтому так печально и тревожно видеть, как снова заглушают голоса несогласия и памяти.

О том, враги россияне американцам или нет

Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России. Вообще в том, что касается американо-российских отношений, я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. [Тем не менее] наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время.

О войне России с Украиной

Россия неверно истолковала ситуацию в Украине в 2014 году. И снова неверно ее истолковала в 2022 году и продолжает это делать. В 2013 году Украина смотрела в сторону ЕС. Но потом правительство Украины отказалось от ассоциации с ЕС. Это решение вызвало бурную реакцию [в Украине], а Россия в 2014 году пошла по пути крайней дестабилизации, незаконно аннексировав Крым и дестабилизируя ситуацию в Донбассе. При этом членство Украины в НАТО не пользовалось поддержкой [среди украинцев].

Оглядываясь назад, я просто не понимаю, как можно утверждать, что действия России в отношении Украины тогда, да и сейчас, укрепили стратегическую безопасность России. Как они ее укрепили? Ведь именно этот аргумент использовала Россия, утверждая, что ее беспокоит собственная безопасность. Я не вижу улучшения ситуации с безопасностью.

Сейчас украинцы еще больше полны решимости вступить в НАТО. И не только украинцы, а Финляндия и Швеция, страны, которые долгое время сохраняли нейтралитет. Финляндия только что вступила в НАТО, и мы ожидаем, что следующей будет Швеция. Поэтому, когда я слышу, как в России объясняют все эти действия соображениями безопасности, а потом смотрю на сложившуюся ситуацию, я никак не могу найти ответ на вопрос: а как все это помогло укрепить безопасность России?

О том, как Россия просчиталась, начав войну

Россия допустила просчет — судя по тому, как она решила войти в Украину, явно ожидая, что украинцы будут приветствовать вошедшие войска, а украинцы этого не сделали. Украинцы ответили сопротивлением, мы это сопротивление видим, это не продукт пропаганды. Мы видим, что украинцы демонстрируют волю к борьбе и защите своей страны.

О риторике российской власти

Я обратила внимание на употребление термина «англосаксы». Он мне кажется очень странным. Очень средневековым. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов. И он совсем не отражает суть США, которые являются многонациональной страной. Поэтому при всем уважении к языковым приемам, используемым для описания США, «англосаксы» звучат очень странно.

«Англосаксы» — это из новой концепции внешней политики России Мы сравнили новую Концепцию внешней политики РФ с предыдущей версией Честно говоря, хочется плакать, когда читаешь, что (хотя бы на словах) декларировала Россия меньше семи лет назад

Об аресте журналиста Эвана Гершковича

Практика произвольного задержания людей по политическим мотивам нанесет еще больший ущерб репутации России в мире, а эта репутация и так находится в состоянии свободного падения, особенно с момента вторжения в Украину в прошлом году.

Выдвинутые против Эвана обвинения безосновательны. Он независимый журналист, который работает в The Wall Street Journal и имеет журналистскую аккредитацию министерства иностранных дел РФ. Мы призываем Российскую Федерацию немедленно его освободить. Мы также призываем немедленно освободить Пола Уилана. Пол уже больше четырех лет неправомерно находится под стражей в России. Они оба должны иметь возможность поехать домой к своим семьям.

О санкциях

Война против Украины стала для России крупным просчетом. Она ослабила Россию и заставила россиян платить цену, которая со временем только возрастет. Санкции и меры экспортного контроля причинили российскому финансовому сектору ущерб на миллиарды долларов и сильно затормозили технический прогресс страны.

Это непосредственные издержки, а есть еще долговременные, возникающие в результате упущенных возможностей инвестирования в будущее России. А упущенные возможности вернуть обычно трудно, практически невозможно. Время ведь нельзя повернуть назад. И опять встает главный вопрос: как все это поможет будущему России? Ее развитию? Будущему ее молодежи, ее следующему поколению?

Полностью интервью Линн Трейси «Коммерсанту» — здесь.

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