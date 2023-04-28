«Россияне нам не враги. У нас разногласия с правительством России, но не с ее народом» Посол США в Москве Линн Трейси дала интервью «Коммерсанту» — о войне России с Украиной и о просчетах Кремля
Линн Трейси — посол США в Москве с января 2023 года. На этом посту она сменила Джона Салливана. До этого Трейси около четырех лет была послом США в Армении, а еще раньше работала в Афганистане, Казахстане, Пакистане и Туркменистане. Линн Трейси дала «Коммерсанту» первое большое интервью за время своей работы на посту посла в Москве. Вот главное, что она сказала.
О своем отношении к россиянам
Впервые я сюда приехала еще студенткой, когда мне было немногим больше 20 лет. Это было при Советском Союзе. А сейчас, в свой уже третий приезд, могу сказать, что, как и раньше, я очень уважаю людей, живущих в России. Россия — страна с большой историей и очень богатой культурой.
Я верю в общественную дипломатию и поддерживаю ее. Какие бы разногласия ни были у нас, у Соединенных Штатов, с правительством России, это не разногласия с народом России.
Печально видеть, в каком направлении движется Россия: представляется, что она движется в прошлое, во времена репрессий. Когда я была здесь в конце 1980-х, я помню, как общество было наэлектризовано реабилитацией Николая Бухарина, как появилось ощущение, что наконец можно честно и открыто говорить о прошлом. Поэтому так печально и тревожно видеть, как снова заглушают голоса несогласия и памяти.
О том, враги россияне американцам или нет
Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России. Вообще в том, что касается американо-российских отношений, я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. [Тем не менее] наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время.
О войне России с Украиной
Россия неверно истолковала ситуацию в Украине в 2014 году. И снова неверно ее истолковала в 2022 году и продолжает это делать. В 2013 году Украина смотрела в сторону ЕС. Но потом правительство Украины отказалось от ассоциации с ЕС. Это решение вызвало бурную реакцию [в Украине], а Россия в 2014 году пошла по пути крайней дестабилизации, незаконно аннексировав Крым и дестабилизируя ситуацию в Донбассе. При этом членство Украины в НАТО не пользовалось поддержкой [среди украинцев].
Оглядываясь назад, я просто не понимаю, как можно утверждать, что действия России в отношении Украины тогда, да и сейчас, укрепили стратегическую безопасность России. Как они ее укрепили? Ведь именно этот аргумент использовала Россия, утверждая, что ее беспокоит собственная безопасность. Я не вижу улучшения ситуации с безопасностью.
Сейчас украинцы еще больше полны решимости вступить в НАТО. И не только украинцы, а Финляндия и Швеция, страны, которые долгое время сохраняли нейтралитет. Финляндия только что вступила в НАТО, и мы ожидаем, что следующей будет Швеция. Поэтому, когда я слышу, как в России объясняют все эти действия соображениями безопасности, а потом смотрю на сложившуюся ситуацию, я никак не могу найти ответ на вопрос: а как все это помогло укрепить безопасность России?
О том, как Россия просчиталась, начав войну
Россия допустила просчет — судя по тому, как она решила войти в Украину, явно ожидая, что украинцы будут приветствовать вошедшие войска, а украинцы этого не сделали. Украинцы ответили сопротивлением, мы это сопротивление видим, это не продукт пропаганды. Мы видим, что украинцы демонстрируют волю к борьбе и защите своей страны.
О риторике российской власти
Я обратила внимание на употребление термина «англосаксы». Он мне кажется очень странным. Очень средневековым. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов. И он совсем не отражает суть США, которые являются многонациональной страной. Поэтому при всем уважении к языковым приемам, используемым для описания США, «англосаксы» звучат очень странно.
Об аресте журналиста Эвана Гершковича
Практика произвольного задержания людей по политическим мотивам нанесет еще больший ущерб репутации России в мире, а эта репутация и так находится в состоянии свободного падения, особенно с момента вторжения в Украину в прошлом году.
Выдвинутые против Эвана обвинения безосновательны. Он независимый журналист, который работает в The Wall Street Journal и имеет журналистскую аккредитацию министерства иностранных дел РФ. Мы призываем Российскую Федерацию немедленно его освободить. Мы также призываем немедленно освободить Пола Уилана. Пол уже больше четырех лет неправомерно находится под стражей в России. Они оба должны иметь возможность поехать домой к своим семьям.
О санкциях
Война против Украины стала для России крупным просчетом. Она ослабила Россию и заставила россиян платить цену, которая со временем только возрастет. Санкции и меры экспортного контроля причинили российскому финансовому сектору ущерб на миллиарды долларов и сильно затормозили технический прогресс страны.
Это непосредственные издержки, а есть еще долговременные, возникающие в результате упущенных возможностей инвестирования в будущее России. А упущенные возможности вернуть обычно трудно, практически невозможно. Время ведь нельзя повернуть назад. И опять встает главный вопрос: как все это поможет будущему России? Ее развитию? Будущему ее молодежи, ее следующему поколению?
Полностью интервью Линн Трейси «Коммерсанту» — здесь.