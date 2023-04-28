Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу на предвыборном митинге в городе Ушак, Турция. 24 апреля 2023 года Depo Photos / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

В Турции 14 мая пройдут выборы президента. Реджеп Эрдоган баллотируется на новый срок, но он может проиграть. Главный соперник действующего президента — 74-летний кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, депутат парламента Турции и лидер Республиканской народной партии. Опросы показывают, что у него и у Эрдогана примерно равные шансы на победу. Кылычдароглу даже лидирует с небольшим отрывом. Как показало исследование, проведенное компанией Metropoll в апреле, за него готовы проголосовать 42,6% избирателей, Эрдогана поддерживают 41,1%. На выборах зарегистрированы еще два кандидата — лидер партии Memleket («Родина») Мухаррем Индже и бывший депутат парламента Турции Синан Оган. За Индже, согласно опросам, собираются голосовать 5% избирателей, за Огана — немногим более 2%.

Кемаль Кылычдароглу призывает «демократическим путем положить конец репрессивному строю». «Это выборы для тех, кто защищает демократию от авторитарного правления», — заявил он в интервью журналу Time. Кылычдароглу выступает за возвращение к парламентской форме правления в Турции, которая существовала до 2018 года. По итогам конституционного референдума, прошедшего годом ранее, в стране было одобрено решение о переходе к президентской республике.

Кылычдароглу считает, что Турция должна оставаться «посредником» в конфликте России с Украиной. Об этом изданию Politico рассказывал его советник Унал Чевикоз. При этом он отмечал, что у Турции сложились «асимметричные» отношения с Россией, поскольку Турция «очень сильно зависит от импорта российских энергоносителей». «Мы будем подчеркивать тот факт, что Турция — член НАТО. В наших переговорах с Россией мы определенно будем стремиться к отношениям на равных, но мы также будем напоминать России, что Турция входит в НАТО», — заявил советник кандидата в президенты.

За полгода до выборов в Турции посадили мэра Стамбула, который считался наиболее вероятным противником Эрдогана. Экрем Имамоглу был приговорен к двум годам и семи с половиной месяцам лишения свободы по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции (то есть избирательной комиссии). Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула в 2019 году. Итоги голосования оспорила правящая Партия справедливости и развития, были назначены новые выборы, на которых Имамоглу опять победил. Поводом для уголовного преследования мэра стали его слова о том, что отмена выборов была «глупостью».

26 апреля, во время интервью журналистам, которое транслировали в прямом эфире, Эрдогану стало плохо. Само интервью началось на полтора часа позже, чем планировалось. На записи трансляции за кадром слышны хрипы — самого Эрдогана при этом не снимали, камера была направлена на журналиста, задававшего вопрос. Трансляцию прервали примерно на 20 минут. Когда она возобновилась, Эрдоган снова вышел к журналистам и объяснил, что у него возникли боли в животе.

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Эрдогану 69 лет. В соцсетях распространились слухи, что у него инфаркт. В администрации президента Турции опровергли эту информацию. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана «легкая простуда», но состояние его здоровья — «очень хорошее».

Эрдоган отменил ряд предвыборных мероприятий 26 и 27 апреля. Главное из них — интервью, которое собирались транслировать четыре телеканала. Кроме того, президент Турции отказался от личного участия в церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую», которую строит «Росатом». Эрдоган принял участие в церемонии по видеосвязи — так же, как и президент РФ Владимир Путин. «Наша страна вошла в число тех, кто обладает ядерной энергией — с задержкой в 60 лет», — заявил Эрдоган, поблагодарив Путина за строительство станции. Перед церемонией Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры, обсудив войну России с Украиной и зерновую сделку — соглашение, которое обеспечивает вывоз зерна из украинских портов. Подробности этого разговора неизвестны.

Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года, но фактически руководит страной с 2003-го, когда он занял пост премьер-министра. В 2018 году он переизбрался на второй президентский срок — и одновременно в Турции вступило в силу решение о переходе от парламентской формы правления к президентской.

В 2016 году в Турции была предпринята попытка военного переворота, после провала которой Эрдоган приступил к репрессиям. Пострадали сотни тысяч людей, в том числе военные, журналисты и преподаватели учебных заведений. По распространенной версии, Эрдоган ожидал, что в стране будет предпринята попытка мятежа, но поначалу не препятствовал ей, рассчитывая использовать ее для укрепления собственной власти.

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Кто такой Реджеп Эрдоган

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