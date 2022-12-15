Мэра Стамбула посадили почти на три года за то, что он якобы критиковал избирком. Его считают главным противником Эрдогана на выборах 2023 года

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Суд в Стамбуле приговорил мэра города Экрема Имамоглу к двум годам, семи месяцам и 15 дням лишения свободы, признав его виновным в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции, сообщает агентство Anadolu.

Если решение суда вступит в силу, то политику запретят занимать государственные должности. Ожидается, что Имамоглу подаст апелляцию на приговор, пишет Associated Press.

Обвинения против Экрема Имамоглу выдвинули после того, как в 2019 году он назвал «глупостью» отмену результатов выборов мэра Стамбула, на которых он победил. Имамоглу отрицал, что оскорблял членов избирательного совета, и утверждал, что этими словами «ответил» главе МВД Сулейману Сойлу, который назвал его «дураком».

Во время оглашения приговора днем 14 декабря у здания администрации Стамбула по призыву Имамоглу начали собираться его сторонники. Вечером, как пишет AP, в митинге у мэрии участвовали тысячи людей, которые среди прочего требовали, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правительство страны ушли в отставку.

Государственный департамент США заявил, что «глубоко обеспокоен и разочарован» решением суда. «Этот несправедливый приговор несовместим с уважением прав человека, с соблюдением основных свобод и верховенства закона», — сказали в ведомстве.

В 2019 году Экрем Имамоглу как кандидат от оппозиции победил на выборах мэра Стамбула, обойдя соперника с перевесом в доли процента. Правящая Партия справедливости и развития оспорила итоги голосования, избирком провел новые выборы, на которых снова победил Имамоглу. До него на протяжении почти 25 лет Стамбул возглавляли представители Партии справедливости и развития.

Экрем Имамоглу считается вероятным оппонентом Эрдогана на президентских выборах 2023 года.