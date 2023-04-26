Эрдоган отменил ряд запланированных мероприятий из-за проблем со здоровьем. Накануне ему стало плохо во время интервью в прямом эфире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил ряд запланированных мероприятий, на которых он должен был присутствовать, из-за проблем со здоровьем. Об этом Эрдоган написал в своем твиттере. Накануне президенту стало плохо во время прямой телетрансляции.

В частности, Эрдоган сообщил, что по настоянию врачей он проведет день дома. Также он добавил, что вице-президент Турции Фуат Октай подменит его на предстоящих мероприятиях.

Позднее представитель правящей партии Турции Эркан Кандемир в своем твиттере написал, что Эрдоган не будет лично присутствовать на церемонии по случаю завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», вместо этого появится на мероприятии в видеоформате. Также Кандемир сообщил, что запланированный на четверг митинг с участием президента был перенесен на другую дату.

Как пишет «Би-би-си», вечером 25 апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. После возобновления трансляции президент извинился перед зрителями, объяснив произошедшее простудой и большой нагрузкой из-за предвыборной кампании — 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

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