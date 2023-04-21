Структуры Евгения Пригожина в 2019 году следили за Любовью Соболь Они заплатили «стрингерам» более 11,5 миллиона рублей за девять месяцев круглосуточной слежки

Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

С марта по ноябрь 2019 года структуры основателя Евгения Пригожина организовали слежку за политиком, соратницей Алексея Навального Любовью Соболь. Об этом говорится в репортаже The Prigozhin Papers французского телеканала Arte. Соболь пересказала его содержание на русском языке в своих соцсетях.

Ролик основан на документах, которые журналисты Die Welt, центра «Досье», The Insider, Paris Match и Arte получили от людей, представившихся группой анонимных хакеров. Они заявили, что получили доступ к серверам холдинга Пригожина «Конкорд», где содержится информация о деятельности структур бизнесмена, в том числе ЧВК Вагнера.

В этих документах, следует из репортажа, журналисты нашли проект с названием «Соболь», на который планировали потратить 350 тысяч рублей. В одном из документов, показанных в сюжете, в графе таблицы с описанием проекта говорится: «Оплата стрингерам для нахождения 24 часа в сутки у обозначенных персон, съемка фото и видео по спец задаче. Кажды сутки работа ведется 2-3 стрингерами посменно, оплата по 5000 рублей за день каждому. Статья из расчета за 31 день». Всего было запланировано 30 смен стрингеров.

Из другого документа следует, что на проект «Соболь» с марта по ноябрь 2019 года выделялись суммы от запланированных 350 тысяч рублей до 1 773 000 рублей. Больше всего денег на «проект» было потрачено в июне и июле 2019 года — во время предвыборной кампании в Мосгордуму, в которой участвовала Любовь Соболь. Всего за девять месяцев было потрачено более 11,5 миллиона рублей.

По словам Соболь, куратором проекта выступал националист, участник российского вторжения в Украину и создатель Игорь Мангушев. В августе 2022 года стало известно, что Мангушев выступил в Донецке перед военными самопровозглашенной ЛНР, держа в руках череп человека. На видеозаписи, опубликованной в сети, Мангушев утверждал, что это череп украинского защитника «Азовстали» в Мариуполе. Украина обратилась в ООН из-за этого видео. В феврале 2023 года друг Мангушева «военкор» Аким Апачев сообщил, что тот умер в больнице через несколько дней после ранения в голову с близкого расстояния.

Деньги Пригожина. Сколько стоила слежка за мной? Любовь Соболь

В беседе с The Insider Соболь заявила, что и ранее было очевидно, кто оказывает на нее давление, «но сейчас это удалось подтвердить через документы, доступ к которым появился у журналистов». «Показательно, что люди, которые работают против российской оппозиции и меня в частности, — это те же самые люди, что убивают украинцев сейчас», — сказала она.

Соболь ранее неоднократно сообщала о слежке за собой и членами своей семьи и связывала преследование со структурами Пригожина, в отношении которых политик проводила расследования. Так, в 2016 году на ее мужа Сергея Мохова напали — ему вкололи неизвестную жидкость, после чего тот был госпитализирован. Ответственность за нападение никто не понес. Навальный связал случившееся с расследованиями Соболь деятельности Пригожина. В 2019 году во время предвыборной кампании соратница Навального пожаловалась в полицию на слежку за ее мужем.

В 2021 году Любовь Соболь уехала из России после того, как ей вынесли приговоры по и делам. Тода политику назначили ограничение свободы и исправительные работы, которые позже заменили на реальный срок.