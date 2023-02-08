Умер создатель ЧВК «ЕНОТ» Игорь Мангушев. Несколько дней назад его ранили выстрелом в голову

Российский националист Игорь Мангушев, участвовавший во вторжении в Украину на стороне России, умер в больнице в городе Стаханов в аннексированной части Луганской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил его друг, «военкор» Аким Апачев.

Ранее Апачев сообщил, что в ночь на 4 февраля Игоря Мангушева (позывной «Берег») ранили в голову из пистолета, выстрелив в затылочно-теменную область с близкого расстояния. Жена Мангушева Татьяна Азаревич 5 февраля записала обращение к Минобороны РФ, в котором заявила о «покушении на убийство или даже казни».

Аким Апачев утверждает, что 7 февраля материалы дела о ранении Мангушева передали в Следственный комитет России, а следователи установили подозреваемого. В СК РФ официально это не комментировали.

Игорь Мангушев, как пишет РИА Новости, командовал подразделением так называемой народной милиции самопровозглашенной ЛНР «Сурикаты». Сам Мангушев в беседе с «Медузой» в марте 2022 года представлялся как политтехнолог и «отставной капитан ЛНР».

Судя по открытым данным, в начале 2010-х годов Мангушев возглавлял националистическую организацию «Светлая Русь» и привлекал националистов к рейдам против мигрантов, которые проводила миграционная служба. Мангушев также называл себя создателем , участники которой в 2014 году воевали в Украине. Мангушев также говорил «Медузе», что он и его соратники придумали Z в качестве символа российского вторжения в Украину.

В августе 2022 года российские СМИ сообщили, что Игорь Мангушев выступил в Донецке перед военными самопровозглашенной ЛНР, держа в руках череп человека. На видеозаписи, опубликованной в сети, Мангушев утверждал, что это череп украинского защитника «Азовстали» в Мариуполе. Украина обратилась в ООН из-за этого видео.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.