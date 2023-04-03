Джо Байден в 2021 году наложил санкции на компанию — разработчика шпионского ПО Pegasus. А через пять дней она получила от властей США тайный контракт В Белом доме не знают, кто его заключил, — но он действует до сих пор
В ноябре 2021 года правительство США через сеть подставных компаний заключило контракт на поставку шпионского ПО с израильской компанией NSO Group, выяснило издание The New York Times. Это случилось всего через пять дней после того, как администрация Джо Байдена наложила на NSO Group санкции.
NSO Group — израильская компания, которая специализируется на разработке шпионского ПО. Наиболее ее известным продуктом является Pegasus — вредоносная программа, которая проникает на устройства на базе iOS или Android и позволяет получить доступ к сообщениям в чатах и электронной почте, фотографиям, данным о местоположении, а также активировать камеру и микрофон без ведома пользователя.
Первоначально Pegasus анонсировался как инструмент для слежки за террористами. Программа продавалась исключительно государственным органам власти. Однако вскоре выяснилось, что помимо преступников, ее используют для слежки за активистами, журналистами и диссидентами. Так, спецслужбы Саудовской Аравии с помощью Pegasus взламывали телефоны двух женщин, близких к саудовскому журналисту Джамалю Хашогджи, которого убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
На фоне вызванных этим скандалов, в самой NSO Group предприняли попытку полностью перейти на работу только с правительством США и его союзниками, для лоббирования этой идеи были созданы ряд компаний в американской юрисдикции, с помощью которых предполагалось постепенно перевести работу в США, однако сделать этого в итоге не удалось — из-за полярных отношений к продуктам NSO Group в Вашингтоне. Хотя в 2019 году доступ к Pegasus через сторонних подрядчиков приобрело ФБР, в ноябре 2021 года Белый дом объявил NSO Group угрозой национальной безопасности и внес ее в черный список министерства торговли, запрещающий американским компаниями вести с ней дела.
Однако, выяснила NY Times, всего лишь через пять дней был подписан секретный контракт между одной из американских «дочек» NSO Group и некоей компанией Cleopatra Holdings. В рамках контракта NSO обязалась предоставить одну из своих шпионских технологий под названием Landmark, а конечным пользователем в документе значилось «правительство Соединенных Штатов». Cleopatra Holdings, как выяснили журналисты, оказалась подставной компанией — по указанному на ее сайте адресу заявили, что ничего о ней не знают.
Программа Landmark позволяет отслеживать точное местоположение телефона по его номеру в момент запроса. По словам источников NY Times, после заключения контракт были совершены тысячи запросов о местонахождении телефонов неких пользователей из Мексики. Условия контракта позволяют использовать Landmark для отслеживания и телефонов жителей США, однако, как подчеркивает издание, нет доказательств, что это когда-либо делалось.
NY Times отмечает, что ему не удалось выяснить, какое именно правительственное учреждение санкционировало эту сделку. Представители Белого дома на вопрос о контракте ответили, что эта информация является для них «новостью». В офисе главы Национальной разведки от комментариев отказались.
Как пишет NY Times, соглашение с NSO Group, скорее всего, до сих пор действует. При этом, подчеркивает издание, Джо Байден в конце марта 2022 года подписал указ, запрещающий всем правительственным агентствам использовать шпионское ПО, если оно разработано коммерческими компаниями. В Белом доме подтвердили, что если контракт с NSO Group действительно существует и остается в силу, то он нарушает этот запрет.