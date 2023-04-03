Один из офисов NSO Group в Израиле Menahem Kahana / AFP / Scanpix / LETA

В ноябре 2021 года правительство США через сеть подставных компаний заключило контракт на поставку шпионского ПО с израильской компанией NSO Group, выяснило издание The New York Times. Это случилось всего через пять дней после того, как администрация Джо Байдена наложила на NSO Group санкции.

NSO Group — израильская компания, которая специализируется на разработке шпионского ПО. Наиболее ее известным продуктом является Pegasus — вредоносная программа, которая проникает на устройства на базе iOS или Android и позволяет получить доступ к сообщениям в чатах и электронной почте, фотографиям, данным о местоположении, а также активировать камеру и микрофон без ведома пользователя.

Подробнее о Pegasus Запомните это слово: Pegasus Так называется израильская программа для слежки за террористами. Но власти нескольких стран использовали ее против журналистов и активистов

Первоначально Pegasus анонсировался как инструмент для слежки за террористами. Программа продавалась исключительно государственным органам власти. Однако вскоре выяснилось, что помимо преступников, ее используют для слежки за активистами, журналистами и диссидентами. Так, спецслужбы Саудовской Аравии с помощью Pegasus взламывали телефоны двух женщин, близких к саудовскому журналисту Джамалю Хашогджи, которого убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

На фоне вызванных этим скандалов, в самой NSO Group предприняли попытку полностью перейти на работу только с правительством США и его союзниками, для лоббирования этой идеи были созданы ряд компаний в американской юрисдикции, с помощью которых предполагалось постепенно перевести работу в США, однако сделать этого в итоге не удалось — из-за полярных отношений к продуктам NSO Group в Вашингтоне. Хотя в 2019 году доступ к Pegasus через сторонних подрядчиков приобрело ФБР, в ноябре 2021 года Белый дом объявил NSO Group угрозой национальной безопасности и внес ее в черный список министерства торговли, запрещающий американским компаниями вести с ней дела.

Однако, выяснила NY Times, всего лишь через пять дней был подписан секретный контракт между одной из американских «дочек» NSO Group и некоей компанией Cleopatra Holdings. В рамках контракта NSO обязалась предоставить одну из своих шпионских технологий под названием Landmark, а конечным пользователем в документе значилось «правительство Соединенных Штатов». Cleopatra Holdings, как выяснили журналисты, оказалась подставной компанией — по указанному на ее сайте адресу заявили, что ничего о ней не знают.

Программа Landmark позволяет отслеживать точное местоположение телефона по его номеру в момент запроса. По словам источников NY Times, после заключения контракт были совершены тысячи запросов о местонахождении телефонов неких пользователей из Мексики. Условия контракта позволяют использовать Landmark для отслеживания и телефонов жителей США, однако, как подчеркивает издание, нет доказательств, что это когда-либо делалось.

NY Times отмечает, что ему не удалось выяснить, какое именно правительственное учреждение санкционировало эту сделку. Представители Белого дома на вопрос о контракте ответили, что эта информация является для них «новостью». В офисе главы Национальной разведки от комментариев отказались.

Как пишет NY Times, соглашение с NSO Group, скорее всего, до сих пор действует. При этом, подчеркивает издание, Джо Байден в конце марта 2022 года подписал указ, запрещающий всем правительственным агентствам использовать шпионское ПО, если оно разработано коммерческими компаниями. В Белом доме подтвердили, что если контракт с NSO Group действительно существует и остается в силу, то он нарушает этот запрет.