Суд в США признал незаконной массовую слежку АНБ за гражданами. Семь лет назад ее разоблачил Эдвард Сноуден

Patrick Semansky / AP / Scanpix / LETA

Апелляционный суд девятого округа США, расположенный в Калифорнии, 2 сентября признал незаконной за звонками и перепиской пользователей интернета, разработанную в Агентстве национальной безопасности (АНБ). В решении суда сказано, что сбор записей телефонных разговоров миллионов американцев без санкции судов нарушает « о негласном наблюдении в целях внешней разведки» и может быть неконституционным.

Суд вынес такое решение, рассмотрев апелляцию на приговор четырем уроженцам Сомали, жившим в Калифорнии. В 2013 году их осудили по обвинению в финансировании религиозных фанатиков в Сомали из-за перевода 10,9 тысячи долларов.

Как отмечает Reuters, американские чиновники ранее настаивали, что АНБ никогда умышленно не собирало информацию об американцах, а программа слежения за телефонными разговорами позволила бороться с экстремистами в США, в частности, в деле четырех сомалийских мигрантов.

В решении апелляционного суда сказано, что программа слежения не играла ключевой роли в деле выходцев из Сомали, а заявления американских чиновников «противоречат содержанию засекреченной записи».

При этом апелляционная инстанция оставила приговор по делу мигрантов из Сомали в силе, посчитав, что незаконная слежка не повлияла на доказательства, представленные в ходе судебного процесса.

В постановлении суда шесть раз говорится о роли бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, который в 2013 году первым сообщил о массовой слежке спецслужб за американцами и гражданами других стран. Сноуден, комментируя решение суда, подчеркнул, что оно опровергает утверждения американских чиновников о необходимости программы слежения.

«Семь лет назад, когда в новостях объявили, что меня обвиняют в преступлении за то, что я говорю правду, я не мог представить, что доживу до момента, когда суды расценят действия АНБ как противозаконные и в том же постановлении поставят мне в заслугу их разоблачение. И все же этот день настал», — заявил Сноуден, который с июня 2013 года укрывается в России.

В правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод», представлявшей интересы осужденных выходцев из Сомали, приветствовали постановление суда, подтвердившее незаконность слежки. «Это победа за наши права на неприкосновенность личной жизни», — заявили в организации.

Программа слежения за звонками и перепиской, как указывает Politico, была официально закрыта в 2015 году после того, как был принят «Акт о свободе», запрещающий американским спецслужбам собирать такие данные об американцах. Но, судя по сообщениям СМИ, обновленная версия программы АНБ продолжала работать до 2019 года.

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Александр Бакланов