Военнослужащие пророссийских сил на танке с буквой Z в Донецкой области. 11 марта 2022 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В сентябре 2022 года газета The New York Times (NYT) опубликовала записи разговоров российских военнослужащих, звонивших родным и близким в первый месяц полномасштабной войны между Россией и Украиной. Газета рассказала, что получила аудиозаписи от украинских силовых ведомств. Их подлинность была проверена по телефонным номерам россиян в соцсетях и мессенджерах, по слитым в интернет базам данных и по другим доступным источникам.

В телефонных разговорах, записи которых выложила NYT, военнослужащие рассказывали: вторжение им представили как учения; они не хотят воевать; они видели случаи мародерства и сами участвовали в этом; они видели убитых гражданских или сами их убивали; президент России Владимир Путин «ошибся» и Киев взять не удастся. «Медуза» подробно пересказывала их разговоры тут.

NYT не раскрыла личности военнослужащих (были названы лишь их имена) и их собеседников. Но в январе 2023 года американское издание Vice обнаружило в метаданных страницы с материалом NYT телефонные номера российских солдат и имена их близких — по всей видимости, их оставляли для фактчекеров. Данные были удалены лишь после того, как Vice сообщил NYT об ошибке.

«Медиазона», как пишет само издание, заметила утечку задолго до Vice. Изучив код страницы со статьей NYT, журналисты выяснили, что опубликованные в материале аудиозаписи — это звонки 20 российских военнослужащих, 13 из которых удалось найти. Двое оказались из Пскова, где дислоцируется 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Пятеро — бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. Остальные звонили в Рубцовск, где располагается 656-й полк оперативного назначения Росгвардии.

Все эти люди вернулись из Украины живыми. «Медиазона» обзвонила их и их родственников. Почти все они заявили, что не слышали о публикации NYT.

Один из военных, по имени Сергей, в опубликованных NYT разговорах заявил, что не увидел в Украине «ни одного фашулика», что война «не нужна» и «высосана из пальца». В беседе с «Медиазоной» военнослужащий сказал, что не поменял своего мнения за год: «Это преступная война. Я к Украине относился очень позитивно и сразу понимал, что эта смертельная война была затеяна Путиным».

По словам Сергея, он заключил контракт с Минобороны России, чтобы заработать денег: осенью 2021 года его все равно должны были призвать на срочную службу и «отмазаться не получилось». Вторжение в Украину военный назвал полной неожиданностью: «Я обычный парень, который хотел уехать из страны когда-нибудь, но попал вот в такой капец».

Своей девушке Елене Сергей говорил, что его сослуживцы «взяли себе телеки размером с нашу кровать», а он сам «уже упаковал» пылесос. Также он рассказывал об убийстве мирных людей — и он сам, судя по его словам, в этом тоже участвовал:

Мы их держали, раздели догола, осмотрели всю одежду. Ну и потом принимается решение, отпускать их или нет. Потому что, если их отпустить, они могут наши позиции сдать. Ну, приняли решение просто их застрелить.

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«Медиазоне» Сергей рассказал, что пылесос домой так и не отправил — и лично в убийстве мирных жителей не участвовал.

Разговор неполный. Лично я никого из автомата не убивал, мирных я лично в плен не брал, это делало наше охранение. Ситуация была такая — на моих глазах троих в плен взяли и увезли. Нам так сказали, что их отвезли и вряд ли отпустят. Мирные или нет — я точно сказать не могу, слишком далеко все было. Я их уже раздетыми видел.

Елена, которая тоже поговорила с «Медиазоной», признала, что обсуждала с Сергеем военные преступления, но, как она говорит, никогда не одобряла их. «Что я могла сделать? Никто этим не гордится, ни я, ни кто угодно. Допустим, был такой момент — и что? Меня там не было, я не участник этих событий, мне просто рассказывали, а я какую-то реакцию давала — в основном, шокированную», — сказала она.

Весной в разговоре с Еленой Сергей произнес фразу: «Я и так уже стал убийцей». При этом он настаивает, что не убивал гражданских и не участвовал «в прямых перестрелках» за все время на фронте.

Сергей пробыл в Украине полгода без перерыва. На вопрос, почему он не отказался от выполнения приказов, он ответил так: «Нас запугали тюрьмой. Я просто хотел все это перетерпеть и вернуться домой живым».

Елена тоже сказала, что Сергей не стал спорить с командирами из-за своей «юридической неграмотности». Про себя она высказалась так: «Возможно, я себя нерационально вела в каких-то моментах [в телефонных разговорах]. Я хотела бы взять на себя ответственность, но не могу, потому что я была в шоке и в ужасном психологическом состоянии».

Сергей не смог уволиться из армии из-за мобилизации. Он до сих пор служит, но не говорит, в каком подразделении. По его словам, после возвращения из зоны боевых действий у него было диагностировано заболевание, связанное с влиянием войны на психику. Военнослужащий не называет диагноз, но говорит, что у него проблемы со сном и панические атаки: «Меня травмировали обстрелы, трупы, жизнь в землянках все это время. Когда работали с ЧВК [Вагнера], я был в шаге от смерти».

Сергей — единственный из героев статьи NYT, чью фамилию «Медиазона» не раскрыла: только он осудил войну, за что в России может грозить уголовная ответственность. Остальные солдаты из материала NYT либо отказались говорить с «Медиазоной», либо заверили, что одобряют вторжение в Украину.

Александр Семенов весной звонил своей жене Екатерине о рассказывал, что «Путин, дурак, Киев хочет взять», хотя «мы чисто деревни берем». А спустя два дня сообщал, что он с сослуживцем вскрыл чей-то сейф и нашел сумму, эквивалентную примерно пяти миллионам рублей. Жена просила «убрать на место» деньги, а Александр отвечал: «Да не буду я убирать, я что, дурак что ли? У меня квартира целая в кармане лежит!». На звонки «Медиазоны» Семенов не ответил, а Екатерина заявила, что они находятся в процессе развода.

Эдуард Ильтеряков из полка Росгвардии в Рубцовске в начале войны звонил жене Юлии и обещал, что после возвращения из Украины «больше никакой армии». В разговоре с «Медиазоной» Ильтеряков заявил, что действительно уволился из армии, но отрицал, что на записях его голос. Также он подтвердил, что был в Буче, но потом стал отрицать и это. Военные преступления в городе он назвал «враньем»: «Мы наоборот там людям помогали, нас все приветствовали, а кто кого там убивал, я первый раз слышу вообще».

О жестокости российских солдат Террор мирного населения в Украине стал настоящим шоком. Почему российская армия совершает все эти зверства? Эти люди были жестокими всегда или такими их сделала война? Даем сложный ответ на сложный вопрос

Татьяна Кожевина — мать бойца Костромского полка Ивана Кожевина и начальник отдела ремесел Ловозерского национального культурного центра в Мурманской области — оказалась единственным героем материала NYT, знавшим об этом материале. «Конечно, видела, не беспокойте меня с этим», — сказала она и бросила трубку. С ее сыном «Медиазоне» поговорить не удалось.

Другие герои статьи NYT либо не ответили на звонки «Медиазоны», либо отказались общаться. Один из них — Роман Архипов, который весной в разговоре с женой называл своих командиров «кончеными», — предложил журналисту «задавать себе вопросы лучше — как ты живешь по этой жизни».