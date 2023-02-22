Администрация Джо Байдена предложила ужесточить правила предоставления убежища в США. Защитники прав мигрантов уже пообещали обратиться в суд

Мигранты на границе Мексики и США, 20 декабря 2022 года Morgan Lee / AP / Scanpix / LETA

Министерство внутренней безопасности и министерство юстиции США предложили ввести ограничения для просителей убежища в стране, сообщает Reuters.

По новым правилам (.pdf), которые 21 февраля вынесли на 30-дневное обсуждение, мигранты будут лишены права на получение убежища, если они просто прибыли на пограничный пункт и пересекли границу США. Предложение предусматривает, что сперва просители убежища должны через приложение CBP One, выпущенное Погранично-таможенной службой США, записаться на встречу с американским чиновником на пограничном пункте.

Кроме того, если просители прибыли на американскую границу, пройдя через территорию других стран, а не напрямую, то сперва им следует искать убежище в этих странах и только после получения отказа там подавать прошение американским властям.

Эти ограничения предлагается распространить на взрослых просителей убежища и семьи, но не на несовершеннолетних, прибывающих на границу без сопровождения взрослых.

Такие правила уже применяют в отношении мигрантов из Украины, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Гаити: они должны подать онлайн-заявку через приложение CBP One и договориться о встрече с иммиграционными властями, отмечает AFP.

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В сообщении администрации США сказано, что новые правила предлагается ввести «в ожидании потенциального всплеска миграции» на границе с Мексикой. Американские власти допускают наплыв мигрантов после того, как 11 мая 2023 года истечет срок действия 42 раздела, принятого при предыдущем президенте США Дональде Трампе, который позволяет высылать мигрантов обратно в Мексику. Источник AFP заявил, что администрация Джо Байдена не допустит беспорядков на границе.

BBC News называет предложенный план «самой жесткой мерой по ограничению миграции» от администрации президента Джо Байдена, который, вступая в должность, обещал более гуманный подход к вопросам миграции, чем его предшественник Дональд Трамп. Предложенные ограничения могут усложнить жизнь 200 тысяч человек, которые ежемесячно пытаются пересечь границу Мексики и США, отмечает AFP. В основном это выходцы из стран Центральной и Южной Америки, бегущие от бедности и насилия на родине.

Защитники прав мигрантов пообещали оспорить новые правила в суде. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) сравнил план администрации Байдена с действиями Трампа, признанными неконституционными. «Мы успешно опротестовали в суде запрет Трампа на транзит, и подадим иск снова, если администрация Байдена выполнит свой план», — сказал представитель ACLU Ли Гелернт.

После полномасштабного российского вторжения в Украину некоторые граждане РФ, Украины и Беларуси начали приезжать на границу Мексики и США, чтобы попросить убежище в США. В сентябре 2022 года, после начала мобилизации в России, в Белом доме говорили, что граждане РФ, бегущие от мобилизации, могут подавать заявления на убежище, поскольку США приветствуют «всех, кто ищет убежища».

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