Белый дом: бегущие от мобилизации россияне могут обращаться за убежищем в США

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Граждане России, которые скрываются от мобилизации, могут подавать заявления на убежище в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы считаем, что независимо от их национальности они могут подать заявление о предоставлении убежища в США, и каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе», — сказала Жан-Пьер.

Власти США приветствуют «всех, кто ищет убежища», добавила пресс-секретарь Белого дома. Из ее слов не следовало, что бегущим от мобилизации россиянам предоставят некий приоритетный порядок или особые условия предоставления убежища.

Ранее власти Германии заявили, что при определенных обстоятельствах готовы предоставить убежище дезертирам из российской армии и «противникам путинского режима».

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. С тех пор из страны выехали тысячи человек. Только сопредельные Казахстан, Грузия, Монголия и Финляндия приняли почти 200 тысяч россиян.

Некоторые страны Евросоюза — в частности, Латвия и Чехия, — заявили, что не будут выдавать визы россиянам, которые скрываются от мобилизации.

В свою очередь Еврокомиссия заявила, что Евросоюз должен гарантировать право въезда для россиян, просящих убежища в условиях мобилизации.

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