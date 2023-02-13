США три дня подряд сбивают «неопознанные летающие объекты». А до этого они уничтожили китайский аэростат. Что происходит?

Истребитель F-22 вылетает с базы Лэнгли-Юстис в Вирджинии, чтобы сбить китайский аэростат. 4 февраля 2023 года Airman 1st Class Mikaela Smith / U.S. Air Force / AP / Scanpix / LETA

Американские военные за восемь дней сбили в воздушном пространстве над США и Канадой четыре летающих объекта — по словам чиновников Пентагона, в мирное время таких прецедентов никогда еще не было, пишет АР.

4 февраля истребитель F-22 выпустил управляемую ракету Sidewinder по 60-метровому китайскому аэростату, находившемуся на высоте более 18 тысяч метров над акваторией Атлантического океана у побережья Южной Каролины. Шар впервые появился 28 января над Алеутскими островами неподалеку от Аляски, а 31 числа оказался над континентальной частью США, напоминает Time.

В Пентагоне заявляли, что аппарат мог вести наблюдение за американскими стратегическими объектами. Например, он пролетал над авиабазой Мальмстром в Монтане, где хранятся межконтинентальные баллистические ракеты. Власти Китая в ответ заверяли, что воздушный шар использовался в метеорологических целях и случайно оказался на территории США, сбившись с курса.

Как утверждали чиновники администрации Джо Байдена, президент отдал приказ сбить аэростат еще 1 февраля, однако военные выждали еще несколько дней, чтобы аппарат оказался над водой и его обломки не представляли опасности для людей на земле.

После анализа обломков в Госдепартаменте США заявили, что китайский аэростат был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и являлся частью разведывательной программы КНР, охватывающей более чем 40 стран на пяти континентах. Кроме того, у него имелись пропеллеры, которые позволяли изменять направление его движения.

Также, по утверждению американских чиновников, аэростат был оснащен механизмом самоуничтожения, который не был задействован. Это является возможным признаком того, что китайские власти хотели продолжать сбор разведданных даже после того, как аппарат был обнаружен, подчеркнули в администрации президента США.

10 февраля официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что у берегов Аляски военные приняли меры предосторожности и сбили неопознанный объект, летевший на высоте более 12 тысяч метров. По утверждению властей, этот объект «представлял угрозу безопасности гражданских полетов». Прежде чем сбить цель, ее отслеживали в течение суток. Изначально аппарат называли воздушным шаром размером с небольшой автомобиль, однако позже власти заявили, что не имеют представления о том, как он выглядел и кому принадлежал, поскольку объект разбился на куски, ударившись об лед.

«Мы называем его „объектом“, потому что это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент, — пояснил Кирби. — Мы не знаем, кто его владелец, принадлежит ли он какому-либо государству, корпорации или частному лицу. Мы просто не знаем».

11 февраля американский истребитель F-22 сбил еще один неопознанный объект. Первоначально он был обнаружен в воздушном пространстве США, однако затем переместился на территорию Канады. По нему выпустили ракету малой дальности, когда он находился примерно в 160 километрах от границы США на высоте более 12 тысяч метров над малонаселенной территорией Юкон. Как утверждают власти, объект имел цилиндрическую форму. Более точной информации о его происхождении пока нет, хотя власти предполагают, что это был, скорее всего, воздушный шар.

12 февраля истребитель F-16 сбил третий неопознанный летающий объект на высоте более шести тысяч метров над озером Гурон на границе с Канадой. Его заметили еще накануне над штатом Монтана, а затем наблюдали в Висконсине и Мичигане. Объект охарактеризовали как восьмиугольную конструкцию с привязанными к ней нитями, не имеющую заметной полезной нагрузки. Власти объявили, что он представлял потенциальную угрозу для гражданской авиации.

В то же время китайские государственные СМИ объявили, что власти обнаружили неопознанный объект, который они намереваются сбить — в водах неподалеку от города Жичжао в провинции Шаньдун на востоке страны.

Как пишет The New York Times, серия инцидентов, произошедших за несколько дней, свидетельствует о том, что американские и канадские военные проявляют повышенную бдительность, фиксируя силами совместной аэрокосмической обороны объекты, которые ранее могли пропускать. После вторжения китайского аэростата Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перенастроило свою радиолокационную систему, сделав ее более чувствительной, в результате чего количество обнаруживаемых ею объектов резко увеличилось.

«Мы более внимательно исследуем наше воздушное пространство на этих высотах, в том числе усиливаем наш радар, что может, по крайней мере, частично объяснить увеличение количества объектов, которые мы обнаружили за последнюю неделю», — заявила на брифинге в Пентагоне помощник министра обороны Мелисса Далтон.

Глава командования NORAD генерал Глен ван Херк на пресс-конференции заявил, что даже не исключает вероятность внеземного происхождения сбитых объектов в небе над Северной Америкой. Однако позже представители администрации президента США отвергли подобные предположения. Никто не думает, что эти аппараты являются чем-то иным, кроме как устройствами, созданными на Земле, цитирует NYT неназванного высокопоставленного американского чиновника.

Официальные лица не отрицают, что обнаруженных и сбитых объектов может стать еще больше. Некоторые чиновники предполагают, что летательные аппараты могут принадлежать Китаю или России и предназначаться для проверки систем раннего предупреждения NORAD. Таким образом иностранные государства хотят выяснить, как быстро США узнают о потенциальном вторжении и как быстро военные на него отреагируют, предполагает собеседник The New York Times.