Житель Турции на фоне дома, разрушенного землетрясением. 9 февраля 2023 года Petros Giannakouris / AP / Scanpix / LETA

По последним данным, из-за землетрясения в Турции и Сирии погибли более 17500 человек. Турецкие власти 9 февраля сообщили о 14351 погибшем (еще почти 64 тысячи человек пострадали). В Сирии, по информации властей и правозащитников, 3192 погибших (еще как минимум пять тысяч человек получили травмы). Всемирная организация здравоохранения оценила число людей, которых так или иначе затронуло землетрясение, в 23 миллиона человек; среди них 1,4 миллиона детей.

Среди погибших как минимум одна россиянка. Речь идет про уроженку Нижневартовска, которая вместе с мужем и дочерью жила в провинции Адыяман; ее супруга и маленькую дочь нашли живыми. Кроме того, появилась информация, что в провинции Хатай под завалами жилого дома может находиться семья граждан России. Спасатели практически полностью разобрали завалы дома, но россиян на момент публикации этого материала не нашли. Кроме того, из-за землетрясения погибла гражданка Беларуси и получила травмы гражданка Украины.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало крупнейшим в мире . По данным турецких властей, эпицентр находился в районе города Пазарджик провинции Кахраманмараш, расположенного примерно в 100 километрах от границы с Сирией. После землетрясения было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков — афтершоков. Сильнейший из них, магнитудой 7,6, произошел спустя несколько часов после первого толчка.

На помощь в Сирию и Турцию отправились больше 80 тысяч человек из 19 стран (в том числе из России и Украины). Но спасателей все равно не хватает, а их работу усложняет холод и снег. После землетрясения прошло уже больше 72 часов, которые считаются критически важными для поиска выживших, но из-под завалов еще продолжают спасать людей. Так в городе Кахраманмараш девятилетнюю девочку и ее отца вытащили из-под завалов спустя 80 часов. Другая история спасения, о которой написали мировые СМИ, — в Сирии из-под обломков достали живого младенца, связанного пуповиной с матерью, которая погибла в результате землетрясения.

Спасение новорожденного ребенка из-под завалов в Сирии

Правительство Турции подверглось критике за медлительность и плохое качество строительства. На этом фоне в стране временно ограничили доступ в твиттер. Реджеп Эрдоган заявил, что власти мобилизовали все силы, чтобы справиться с последствиями землетрясения, которое, по его словам, ощущалось на территории в сотни квадратных километров, где живут 13,5 миллиона человек. «Конечно, есть недостатки. К такому бедствию невозможно быть готовыми», — заявил Эрдоган. СМИ отмечают, что землетрясение может угрожать его переизбранию на президентских выборах, которые пройдут в мае.

Еще более сложная ситуация в Сирии — стране, которая больше 10 лет охвачена гражданской войной. Там землетрясение затронуло как районы, контролируемые правительством Башара Асада, так и подконтрольные оппозиционным силам. От стихийного бедствия пострадал северо-запад страны, где и до это был гуманитарный кризис из-за разрушения инфраструктуры, нехватки топлива, дефицита питьевой воды и связанной с ним вспышки холеры. Теперь к этому добавился дефицит тяжелой техники для разбора завалов и практически полное отсутствие гуманитарной помощи: доставлять ее мешают не только разрушенные из-за землетрясения дороги, но и закрытые из-за санкций пропускные пункты на границе с Турцией. В результате первый гуманитарный конвой ООН попал в неподконтрольные правительству Асада районы только 9 февраля. «То, что происходит в Сирии, — это чрезвычайная ситуация внутри чрезвычайной ситуации», — заявили в гуманитарной организации Международный комитет спасения. В свою очередь глава Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн выразил надежду на то, что санкции, наложенные на Сирию, будут пересмотрены, чтобы жители смогли получить помощь, добавив, что восстановление разрушенной в результате землетрясения инфраструктуры займет «по меньшей мере 10 лет».