Под завалами в Турции, предположительно, нашли семью россиян

В провинции Хатай на юге Турции, пострадавшей из-за землетрясения, под завалами жилого дома нашли семью, которая, возможно, состоит из граждан России. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на российские оперативные службы, которые находятся в Турции.

Спасатели вечером 7 февраля узнали, что в городе Антакья под завалами находится семья: муж с женой и двое детей, рассказал советник главы МЧС России Данила Мартынов. По его словам, российские спасатели выехали на место, чтобы проверить это и организовывать разбор завалов вместе с турецкими коллегами.

В пресс-службе МЧС России уточнили РИА Новости, что под завалами дома могут находиться трое, а не четверо россиян: женщина и двое детей. «Шансы их спасти есть», — сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.

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По последним данным, в Турции из-за разрушительного землетрясения 6 февраля и сотен последующих подземных толчков меньшей силы погибли 8574 человека, еще больше 49 тысяч пострадали. В Сирии, также пострадавшей от землетрясения, погибли 2662 человека, сообщает «Аль-Арабия».

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