Как перепродажа завода «Ямал СПГ» связана со строительством элитной яхты для Путина Расследование центра «Досье»

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Цистерны для хранения сжиженного природного газа на территории завода «Ямал СПГ», 5 августа 2019 года Елена Афонина / ТАСС

Президент России Владимир Путин мог быть бенефициаром панамской офшорной компании Mischositos Investment S.A, которая около 10 лет назад заработала 1,12 миллиарда долларов на перепродаже акций завода по добыче и переработке сжиженного природного газа «Ямал СПГ». Эта же компания оплачивала постройку яхты «Грейсфул», которую связывают с президентом России. Об этом говорится в новом расследовании . «Медуза» его пересказала.

Завод «Ямал СПГ» работает на базе Южно-Тамбейского газового месторождения на полуострове Ямал. В 1990-е годы месторождение развивала компания, мажоритарным владельцем которой был бывший сотрудник КГБ Николай Богачев, а миноритарным — газодобывающее предприятие «Новатэк».

В 2005 году 25-процентную долю «Новатэка» купил Газпромбанк. А через год, после возбуждения уголовного дела из-за лицензии на месторождение, Богачев продал свою долю структурам миллиардера Алишера Усманова, который, как писал тогда «Коммерсант», «не раз занимался возвращением активов „Газпрому“».

По состоянию на 2009 год компанией «Ямал СПГ» владели «Новатэк», Газпромбанк и совладелец нефтетрейдера Gunvor, Геннадий Тимченко. В том же году Газпромбанк решил продать свою долю в 25% партнеру Тимченко и Петру Колбину. В 2011 году «Новатэк» приобрел акции Тимченко и Колбина и стал развивать «Ямал СПГ» вместе с .

В перепродаже долей «Ямал СПГ» в 2009-2011 годах участвовали четыре офшорные кипрские компании, связанные с Тимченко и, по всей видимости, с Колбиным, пишет центр «Досье» со ссылкой на отчетность этих структур. Тремя из четырех компаний владело панамское юрлицо Mischositos Investment S.A, бенефициаром которого во внутренних документах указан Колбин. Эти документы центру «Досье» передал источник, работавший в компаниях Колбина.

При этом центр «Досье» считает, что конечным бенефициаром Mischositos Investment мог быть Путин. Авторы расследования делают такой вывод, так как Mischositos Investment участвовала в оплате счетов за строительство яхты Graceful («Грейсфул»). Кроме того, Mischositos Investment принадлежит компания-заказчик строительства судна — Olneil Assets Corp с Британских Виргинских островов.

Яхту «Грейсфул» начали строить на верфях «Севмаша», российского государственного судостроительного комплекса, в 2006 году. Для завершения работ ее отбуксировали в Гамбург, в доки компании Blohm + Voss. В Германии оформляли и внутреннюю отделку яхты. Судно было спущено на воду в 2014 году. Его стоимость оценивали в 100 миллионов долларов.

Graceful BlohmVoss

Сейчас яхтой официально владеет компания «Аргумент». Ее учредители — управляющий делами президента РФ Александр Колпаков (бывший сотрудник Службы безопасности президента, входящей в ) и начальник одной из войсковых частей ФСО Олег Кузнецов. Оба они были связаны со строительством «дворца Путина» под Геленджиком.

Совладелец «Аргумента» — компания «Берег», которая принадлежала офшору Navolution Ventures Ltd, участвовавшему в перепродаже акций «Ямал СПГ».

Яхтой «Грейсфул», как считается, пользуется Путин. Маршруты судна, как сообщало издание «Собеседник», совпадали с перемещениями российского президента. Незадолго до начала вторжения России в Украину яхта покинула доки компании Blohm + Voss в Гамбурге, где тогда находилась, и была отправлена в Калининград. В июне 2022 года министерство финансов США включило «Грейсфул» в санкционный список, связав ее с Путиным. Не позднее, чем в сентябре, яхта сменила название — из «Грейсфул» она стала «Косаткой».

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