США ввели санкции против Алексея Мордашова, Сергея Ролдугина, Марии Захаровой и нескольких российских министров

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Минфин США объявил о введении санкций против ряда высокопоставленных россиян, в том числе владельца «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи (а также против связанных с ним компаний), виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина и его супруги, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Также в список попали министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр спорта Виталий Савельев, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Среди других фигурантов списка — руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, владелец ТЦ «Европейский», девелопер Год Нисанов, основатель компании Imperial Yachts Евгений Кочман, банкир Сергей Горьков.

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