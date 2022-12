Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В российских стримингах стали появляться новые альбомы западных артистов, которые не выкладывались в сервисах из-за ухода иностранных лейблов из РФ на фоне войны в Украине.

Как обратили внимание издания РБК, «Собака» и Rozetked, в сервисе можно найти такие популярные новинки 2022 года, как альбомы «Midnights» Тейлор Свифт, «Zeit» Rammstein, «Return Of The Dream Canteen» Red Hot Chili Peppers, «Mr. Morale & The Big Steppers» Кендрика Ламара, «The Car» Arctic Monkeys, «Renaissance» Бейонсе и «Harryʼs House» Гарри Стайлза.

Некоторые альбомы также доступны в десктопной версии «ВКонтакте», но в специализированном приложении «VK Музыка» новые песни отсутствуют или не воспроизводятся с пометкой «трек недоступен для загрузки и прослушивания в вашем регионе».

На «Яндекс.Музыке» свежих треков от ушедших западных лейблов нет. В пресс-службе сервиса заявили, что контент «публикуется только по условиям договоренностей с правообладателями».

Как отмечает РБК, большинство из найденных на «Звуке» треков западных артистов, выпущенных в 2022-м после ухода лейблов из России, имеют пометку «загружено пользователем» (так называемый UGC-контент).

Раньше российские стриминги не позволяли пользователям самим загружать треки. А если позволяли (как, например, «Яндекс.Музыка»), то такой контент находился в частном доступе только у пользователя, который его загрузил.

Теперь же, как минимум на «Звуке», такой «пользовательский контент» оказался доступен всем. Тем не менее, в техподдержке «Звука» редактору Rozetked заявили, что размещают музыку в сервисе «по согласованию с правообладателями». В пресс-службе VK от комментариев отказались.

«Яндекс.Музыка» сейчас тестирует загрузку пользовательского контента в общий доступ, сообщал «Коммерсант», но эта функция будет доступна только для авторской музыки пользователей.

Юрист Станислав Данилов напомнил в комментарии РБК, что размещение аудиопроизведений для прослушивания или скачивания без согласия с правообладателем остается незаконным и карается штрафом до пяти миллионов рублей за каждый случай нарушения. Но в данном случае проблема возникает «не в законе, а в реальности и эффективности его применения», считает он.

Едва ли Universal посчитает для себя политически и коммерчески приемлемым обращаться в российский суд для того, чтобы взыскивать с нарушителей какие-то денежные средства. Непонятно, каким образом эти деньги могли бы быть уплачены тому же самому Universal и как он будет своему банку и прочим партнерам объяснять, почему он получает денежные средства из России.

