«Яндекс.Музыка» собирается разрешить пользователям добавлять собственную музыку в общий каталог

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Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» тестирует загрузку пользовательского контента на свою платформу, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в музыкальной индустрии. «Яндекс» официально это не подтверждал.

Собеседники издания утверждают, что компания может разрешить пользователям выкладывать собственную музыку во всеобщий доступ. Загруженные треки станут проверять на соблюдение авторских прав, их будут помечать как пользовательские.

Возможность загружать треки на «Яндекс.Музыку» появилась еще в 2017 году, но такие записи не попадали в общий каталог, отмечает «Коммерсант». Функция предназначена «для прослушивания купленной на других платформах музыки, загрузки собственных треков и других подобных сценариев», рассказали в пресс-службе «Яндекса».

За счет пользовательского контента «Яндекс» рассчитывает расширить каталог музыки, сократившийся после начала войны в Украине, рассказал один из источников «Коммерсанта». После российского вторжения в Украину свою музыку из российских стриминговых сервисов, в частности, убрали лейблы Sony Music и Warp Records.

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