Байден назвал Путина «рациональным игроком, который сильно просчитался» По мнению президента США, Путин ждал, что украинцы встретят российскую армию «с распростертыми объятиями»

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Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что, по его мнению, президент России Владимир Путин просчитался, когда направил российские войска в Украину.

«Я думаю, что он рациональный игрок, который сильно просчитался», — сказал Байден в интервью Джейку Тапперу. При этом американский лидер назвал «нелепыми» цели России в Украине, которые объявил Путин.

Вы послушайте, что он говорит. Если вы послушаете речь, которую он произнес после принятия этого решения [о начале войны], он говорил о том, что должен быть лидером России, который объединит всех русскоговорящих. Я просто считаю это иррациональным.

По мнению Байдена, Путин ошибочно полагал, что украинцы поддержат российское вторжение, а не окажут ожесточенное сопротивление. «Я думаю, Джейк, он думал, что его примут с распростертыми объятиями, что это дом матушки России в Киеве, и что там его примут. Я думаю, что он просто полностью просчитался», — сказал президент США.

На прошлой неделе Байден заявил, что риск «ядерного армагеддона» достиг самого высокого уровня за 60 лет. Комментируя свои слова, Байден сказал в интервью, что не думает, что Путин применит в Украине тактическое ядерное оружие. Президент США назвал «безответственным» то, что Путин угрожает применить такое оружие.

Я хотел сказать, что это может привести к ужасным последствиям. И не потому, что кто-то намерен превратить это в мировую войну или что-то в этом роде. Просто после применения ядерного оружия, могут быть совершены ошибки, просчеты, кто знает, что может произойти… Никто не может быть уверен, что произойдет, и может закончиться армагеддоном.

Отвечая на вопрос, готов ли Байден встретиться с Путиным на саммите G20 на Бали, президент США сказал, что может обсудить с ним освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую осудили в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков. При этом Байден подчеркнул, что Путин «совершил военные преступления», поэтому президент США «не видит никаких оснований для встречи с ним сейчас».

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