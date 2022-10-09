Российские войска второй раз за неделю нанесли по Запорожью массированный ракетный удар. Погибли 13 человек, почти 100 пострадали

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Волонтеры в районе Запорожья, который подвергся обстрелу. 9 октября 2022 года Leo Correa / AP / Scanpix / LETA

В ночь на 9 октября город Запорожье подвергся массированному обстрелу. Российская авиация выпустила по Запорожью 12 ракет Х-22 и Х-59, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. В Вооруженных силах Украины уточнили, что всего Россия выпустила 20 ракет: четыре несли самолеты Ту-22 и Су-25, еще 16 ракет запустили из ЗРК С-300.

Из-за ракетного удара по Запорожью погибли 13 человек, сообщили «Громадське» в Запорожской областной военной администрации. По последним данным, еще 89 человек, в том числе 11 детей, пострадали, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Больше 50 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Повреждения получили десятки жилых домов. Александр Старух сообщил, что полностью разрушены пять частных домов, повреждены инфраструктурные объекты и около 20 автомобилей. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в свою очередь, сказал, что повреждены около 50 многоэтажных зданий и 20 частных домов, а также четыре образовательных учреждения. Частично разрушен девятиэтажный жилой дом: после ракетного удара в одном из его подъездов образовалась дыра с первого по шестой этажи, утром спасатели разобрали оставшиеся верхние этажи подъезда.

Массированный обстрел Запорожья Meduza

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию «абсолютным злом» и «государством-террористом». «Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи… Абсолютная подлость. Абсолютное зло», — написал Зеленский в соцсетях утром 9 октября. Позже он разместил еще один пост:

Мир должен видеть правду. Ракетный удар по мирному населению Запорожья. Разрушены жилые и частные дома, где люди ночью просто спали, просто жили, ни на кого не нападали. Украина никогда не желала этой войны. Украина ничего не делала, чтобы ее спровоцировать. Мы имеем дело с государством, не желающим мира. С государством-террористом.

Министерство обороны РФ считает, что российские военные обстреляли в Запорожье спецназ Нацгвардии Украины и склад боеприпасов. Во время брифинга для журналистов представитель ведомства заявил, что российские войска нанесли в районе Запорожья удары по пункту временной дислокации бригады специального назначения «Барс» Национальной гвардии Украины, а также уничтожили склад боеприпасов на восточной окраине Запорожья.

Это второй ракетный обстрел по Запорожью за неделю. Утром 6 октября, как заявили украинские власти, российские военные выпустили по городу несколько ракет. Под обстрел попали 40 жилых домов. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил 9 октября, что, по последним данным, из-за обстрела 6 октября погибли 20 человек. Первый обстрел произошел после успешного наступления ВСУ в Херсонской области, второй — после взрыва на Крымском мосту.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

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