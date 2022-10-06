Украинские власти сообщили о ракетных ударах по Запорожью. Два человека погибли, еще пятеро пострадавших остаются под завалами

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Рано утром 6 октября российские войска нанесли семь ракетных ударов по городу Запорожье, который контролируется украинскими властями. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По словам чиновника, целями были объекты инфраструктуры, однако попадания пришлись по жилым многоэтажкам. Дома были серьезно повреждены, в городе произошли пожары. Старух опубликовал фотографии разрушений.

В результате ракетных ударов по городу Запорожье погибли две женщины, еще пятеро пострадавших находятся под завалами разрушенных домов, сообщил Старух.

По данным издания «Суспільне», всего при обстреле Запорожья ранения получили 10 человек. Восемь из них были доставлены в больницу, двое от госпитализации отказались. По данным главы областной администрации, среди тех, кто попал в больницу, трехлетняя девочка.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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