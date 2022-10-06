Космонавтка Анна Кикина стала первой россиянкой, отправившейся к МКС на корабле Crew Dragon. Этот полет чуть не сорвался из-за войны в Украине Трудно поверить, но Россия и США еще могут сотрудничать в космосе

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Анна Кикина перед запуском корабля Crew Dragon. 5 октября 2022 года Kevin Dietsch / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

5 октября с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовал корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек. Это пятая миссия к МКС, которую выполняет компания SpaceX в рамках совместной программы с NASA.

Экипаж корабля — астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Она стала первой российской космонавткой, отправившейся на орбиту на корабле Crew Dragon.

Полет Кикиной является частью соглашения об обмене экипажами между NASA и «Роскосмосом», которое было подписано 14 июля 2022 года. Договор предусматривает три полета российских космонавтов на Crew Dragon и три полета американских астронавтов на «Союзах». Первый полет в рамках этого соглашения состоялся 21 сентября. К экипажу российского «Союза МС-22» присоединился астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Первоначально планировалось, что Анна Кикина полетит именно на российском корабле, но позже руководство «Роскосмоса» изменило свое решение. Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост руководителя космической корпорации, заявил, что Кикина «станет послом доброй воли». «Красавица наша космонавтка будет первой, кто реализует программу перекрестных полетов», — цитировала его слова пресс-служба «Роскосмоса».

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Однако этот полет, запланированный еще в 2021 году, чуть не сорвался из-за войны в Украине. После начала российского вторжения западные страны ввели несколько пакетов санкций против России, которые в том числе коснулись экспорта электроники и технологий для аэрокосмической отрасли. Кроме того, под ограничительные меры ЕС попали предприятия «Роскосмоса». В свою очередь, российская госкорпорация прекратила запуски с космодрома Куру во Французской Гвиане и отказалась от запуска спутников связи британской компании OneWeb с Байконура. Помимо этого, Россия прекратила поставки в США двигателей РД-180 и РД-181, которые используются для ракет «Атлас-5» и «Антарес».

В марте 2022 года от сотрудничества с «Роскосмосом» отказалось Европейское космическое агентство. Тогда было принято решение о приостановке российско-европейского проекта по исследованию Марса. Дмитрий Рогозин заявил, в свою очередь, что Россия сама отправит миссию на Марс. «Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем „Ангара“ и с нового стартового комплекса космодрома „Восточный“ проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию», — пообещал он.

Европейское космическое агентство также объявило о выходе из российских проектов по освоению Луны. Рогозин в ответ написал в своем телеграме: «Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче». Позднее он заявил, что Европа больше пострадает от санкций, чем российская госкорпорация, добавив, что «когда пыль осядет, те, кто вводил санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях».

Программа перекрестных полетов, в отличие от многих других международных проектов, уцелела. В июне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров между «Роскосмосом» и NASA. Рогозин говорил, что «Роскосмос» возобновит переговоры только при условии снятия санкций. Но через несколько дней соглашение о перекрестных полетах был подписано, а Рогозина сняли с должности.

«Что касается будущей работы. Я думаю, всем хорошо известно, что мы подписали соглашение с „Роскосмосом“ на один полет в этом году, один полет в следующем году и один полет в 2024-м», — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы МКС в NASA. Он также напомнил, что США продлили срок эксплуатации космической станции до 2030 года и, если другие партнеры по программе сделают так же, то агентство будет стремиться продлить договор об обмене экипажами с «Роскосмосом».

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