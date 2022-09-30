В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна. Погибли более 20 человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Как минимум 23 человека погибли и еще 28 получили ранения в результате обстрела гуманитарной колонны мирных граждан в окрестностях Запорожья.

Глава военной администрации Запорожской области Украины Александр Старух заявил, что ракетный удар по колонне машин нанесли утром 30 сентября российские военные.

«Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь», — сообщил он в телеграм-канале.

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности по Запорожью были выпущены 16 ракет с применением ЗРК «С-300».

В свою очередь представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что «террористический акт» совершили украинские военные.

«Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона», — заявил он РИА Новости. Рогов также сообщил, что два дня назад граждане, сформировавшие колонну, в знак протеста перекрывали дорогу с требованием выпустить их на оккупированную территорию.

Число раненных, по сведениям Рогова, увеличилось до 34 человек.

Украинские власти Запорожской области объявили 1 октября днем траура по 23 погибшим от обстрела гуманитарной колонны.

Запорожская область находится под частичной оккупацией с начала российского вторжения в Украину. Город Запорожье остается под контролем украинской армии.

23-27 сентября на оккупированной территории Запорожской области, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированной Херсонской области прошли «референдумы о присоединении к России». Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области «за присоединение» якобы выступили 93,11%, в Херсонской — 87,05%, в ДНР — 99,23%, в ЛНР — 98,42%.

В ночь на 30 сентября Владимир Путин подписал указы о «признании государственного суверенитета и независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины. Как ожидается, в пятницу в Кремле пройдет церемония подписания договоров о «вступлении в состав России» оккупированных областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.