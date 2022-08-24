«Я хочу внести свой вклад в борьбу со злом, в которое превратилось наше государство» Deutsche Welle взяло интервью у российского дипломата Бориса Бондарева. Он подал в отставку после начала войны

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Борис Бондарев, бывший советник постоянного представительства России при ООН в Женеве, — единственный российский дипломат, кто публично подал в отставку в знак протеста против войны в Украине. Бондарев, работавший в МИДе около 20 лет, объяснил свое решение в письме к коллегам, где написал, в частности, что за время работы видел разные повороты российской внешней политики, но ему «никогда еще не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля». После своего ухода дипломат дал интервью . Он рассказал, как работает российский МИД, как отреагировали его коллеги на вторжение в Украину и как должна закончиться война.

О решении уйти в отставку

Для меня стало точкой невозврата 24 февраля, когда я прочитал новости, что бомбят Киев, Харьков и прочие города. Для меня это было непостижимо. Харьков, Киев бомбили германские люфтваффе в 41-м году, а тут оказывается, наша собственная российская авиация делает то же самое. Это был кошмар.

Я до самого конца не верил, что наше руководство пойдет на Украину. Я считал, что у происходящего должна быть какая-то политическая подоплека. Все эти маневры, все эти ультиматумы — это какая-то дипломатическая игра. Было очевидно, что, напав на Украину, Россия подписывает себе приговор, потому что у нас нет ни ресурсов, ни союзников, ничего, чтобы противостоять совокупной мощи Запада, который, очевидно, не будет стоять где-то там вдали, а будет помогать Украине.

Я не один ушел, я знаю, наверное, десятки людей, которые ушли после начала войны, но я посчитал, что нужно что-то сказать. Потом, когда возникнет вопрос о коллективной ответственности, я хочу, чтобы моя совесть хоть немного была чиста. Я хочу внести свой вклад в общее дело борьбы с тем злом, в которое превратилось наше государство.

Как на самом деле работает МИД РФ и что дипломаты думают о войне — интервью Бориса Бондарева DW на русском

О реакции коллег на вторжение

Коллег я могу поделить на две категории: на людей, которые более-менее разумны, и тех, кто, видимо, очень сильно отождествляет себя с интересами государства. Вот первые были в каком-то тихом стрессе, ошеломлении, но говорили: «Что мы можем сделать? Мы люди маленькие». Вторая, более многочисленная категория, — это люди, которые говорили: «Так и надо! Давно надо было показать этим хохлам, кто они такие, показать американцам, кто они такие».

Сначала эти люди просто светились. Можно было подумать, что они только об этом и мечтали всю жизнь. Но когда появились сведения, что все идет не так легко, как казалось — начались вот эти разговоры, что надо бы по американцам проехаться какой-нибудь боеголовкой, одной-двумя, чтобы не война, а чтобы поняли, что мы серьезно настроены.

Как Кремль планировал захватить Украину

ФСБ рассчитывала, что Россия быстро захватит Киев, — и подготовила для Путина сразу два варианта марионеточного правительства The Washington Post выпустила материал о просчетах российской спецслужбы перед войной. Вот его пересказ

Как Кремль планировал захватить Украину

ФСБ рассчитывала, что Россия быстро захватит Киев, — и подготовила для Путина сразу два варианта марионеточного правительства The Washington Post выпустила материал о просчетах российской спецслужбы перед войной. Вот его пересказ

О Сергее Лаврове и российском МИДе

Когда Лавров стал министром, все это очень приветствовали. Дипломатичный во всем, с огромным опытом, Лавров первоначально хорошо справлялся со своей ролью, но когда у нас пошел курс на конфронтацию с Западом, когда мозговые клише времен холодной войны окончательно возобладали в нашем руководстве… Он мог уйти, сказать, что не согласен с такой политикой, но тут, видимо, стремление оставаться в теплом министерском кресле и пользоваться всеми преимуществами перевесили.

Сейчас мы наблюдаем, что наша внешняя политика, наша дипломатия переживает моральное банкротство, потому что МИД ассоциируется с Лавровым, который несет какую-то ахинею, с Марией Захаровой, про которую даже в МИДе вменяемые дипломаты не понимают, что она там делает. Ну и другие люди, которые периодически несут абсолютно безответственную чушь и называют черное белым, а синее красным. МИД — это уже не дипломатия, МИД — это часть пропагандистского аппарата.

Как выступает Сергей Лавров

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О внешней политике России

В дипломатическое представительство приходят указания, например, что какие-то враги совершили очередные русофобские и антироссийские выпады, и надо на них отреагировать. И ты пишешь в ответ, что мы сходили в МИД страны пребывания и жестко пресекли их антироссийские, русофобские выпады. И добавляешь от себя, что эти русофобы «жалко молчали или тупо блеяли на нашу несокрушимую аргументацию». Вот это и ходит туда-сюда из Москвы в посольство, из посольства в Москву.

Главный мотив, когда ты пишешь в Москву, — чтобы в Москве это было приятно читать. От этого зависит отношение к тебе, твоя дальнейшая карьера. Никто не хочет расстраивать руководство в Москве. Поэтому, если ты пишешь про какие-то неприятные вещи, то надо эти вещи так замаскировать, чтобы они выглядели приятно.

Например, если в какой-то стране приняли резолюцию, осуждающую российское вторжение, то надо написать, что такая-то партия, известная своими русофобскими воззрениями, продавила, не стесняясь никаких средств, включая шантаж и насилие, в парламенте эту русофобскую резолюцию. Общество в этой стране расколото, в нем нет единства, а эти русофобы просто используют административный ресурс, чтобы навязать обществу, которое на самом деле глубоко за Россию, свое мнение.

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О том, как должна завершиться война

Нужно, чтобы Украина одержала победу над российской армией. Это должна быть победа, которая всколыхнет российское общество и российские элиты, которые поймут, что что-то пошло не так. Потому что пока мы ничего такого не видим. Все считают, что все идет по плану. Нужен мощный толчок, как это было во время русско-японской войны. Для этого нужно оказывать Украине всю необходимую поддержку, военную, прежде всего.

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