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Свободный народ независимой Украины!

И этим все сказано. Всего четыре слова, но как много стоит за ними сегодня. На 182-й день полномасштабной войны. Сколько в этих словах символов и смыслов, подвигов и потерь, радости и боли. А главное — сколько в них правды. Нашей правды. Правды о нашем настоящем, с которым невозможно спорить, потому что невозможно не видеть и не признавать. Мы свободный народ независимой Украины. После шести месяцев, когда нас пытаются уничтожить, мы свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем. Свободный народ независимой Украины.

Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна была услышать слов: «С Днем независимости». 24 февраля нам говорили: «У вас нет шансов». 24 августа мы говорим: «С Днем Независимости, Украина!»

Как Россия собиралась победить Украину

ФСБ рассчитывала, что Россия быстро захватит Киев, — и подготовила для Путина сразу два варианта марионеточного правительства The Washington Post выпустила материал о просчетах российской спецслужбы перед войной. Вот его пересказ

Как Россия собиралась победить Украину

ФСБ рассчитывала, что Россия быстро захватит Киев, — и подготовила для Путина сразу два варианта марионеточного правительства The Washington Post выпустила материал о просчетах российской спецслужбы перед войной. Вот его пересказ

За эти шесть месяцев мы изменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, а кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо. Кому мы на самом деле не нужны, а где для нас двери действительно открыты. Мы поняли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина. Больше никто не скажет о ней: «Это где-то там, возле России».

Мы стали уважать себя. Поняли, что, несмотря на любую помощь и поддержку, никто, кроме нас, не будет выгрызать нашу независимость. И мы объединились.

У нас еще не было «Хаймарсов», но были люди, которые готовы останавливать танки голыми руками. Нам не были готовы закрыть небо, но у нас были люди, которые были готовы закрыть собой родную землю.

Украинский народ и его мужество вдохновили весь мир. Дали человечеству новую надежду, что справедливость не покинула наш циничный мир окончательно. И в нем все еще побеждает не сила, а правда. Не деньги, а ценности. Не нефть, а люди.

Еще вчера мир не был сплоченным. COVID-19 ярко показал: каждый сам за себя. Через шесть месяцев Украина это изменила. Во всех мировых учебниках истории будет раздел «Времена, когда мир объединила Украина». Когда у демократии снова выросли зубы. Когда тирания получает ответ на том языке, который понимает.

Кто-то говорил: «Европа больше не игрок. Слабая, разъединенная, пассивная, сонная». Украина взбодрила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает: Украина — будущий член Евросоюза.

Большой бизнес понял, что деньги все-таки пахнут. Кровью, гарью, смертью. Корпорации и бренды уходят с российского рынка, и люди стали важнее потенциальных убытков.

Еще никогда в мире мнение общества не имело такого влияния на политиков. Сегодня люди диктуют власти тренды и правила поведения. Быть безразличным, неактивным, медленным — стыдно. Быть нерешительным и слишком осторожным — стыдно. Говорить вяло, размыто и слишком дипломатично — стыдно. Не поддерживать Украину — стыдно. И говорить, что от Украины появилась усталость, стыдно. Это очень удобная позиция: усталость — это прикрытие, чтобы закрыть глаза. И сегодня мы слышим от лидеров мира и от обычных граждан: «Мы будем с вами до конца, до победы».

Уважаемый народ!

Мы всегда чтили всех борцов за независимость, называли этот день главным праздником, а сине-желтый флаг — святыней. Прикладывали руку к сердцу, исполняя гимн, гордо произносили «Слава Украине!» и «Героям слава!».

24 февраля нам выпало подтвердить слова делами. В этот день фактически прошел второй всеукраинский референдум. Снова — главный вопрос. Снова — определяющий выбор. Но в этот раз сказать независимости «да» нужно было не в бюллетене, а в душе и совести. Идти не на участки, а в военкоматы, тероборону, волонтерское движение, информационные войска или просто стойко и добросовестно работать на своем месте, в полную силу, на общую цель.

Мы все изменились. Кто-то родился во второй раз. Как человек, личность, гражданин, патриот, просто как украинец. И это, конечно, хорошая новость. Кто-то исчез. Не погиб, не умер, но растворился. Как человек, личность, гражданин, как украинец. И это на самом деле тоже неплохая новость. Мы больше не будем мешать друг другу.

Мы сделали выбор. Для кого-то — это Мариуполь. Для кого-то — Монако. Но мы знаем, кого больше. И мы наконец-то стали действительно едиными. Новая нация, которая появилась на свет 24 февраля, в 4 утра. Не родилась, а возродилась. Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась. Не убежала. Не сдалась. И не забыла.

Что происходило в Мариуполе Мариуполь — символ украинского сопротивления российскому вторжению Два с половиной месяца боев и осады города — в одном видео

Этот флаг будет повсюду, где должен быть по праву. И в Донбассе. И в Крыму. Враг думал, мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и «коктейли Молотова». Ждал оваций, а слышит «хлопки».

Оккупант верил, что через несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот «парад». Доказательство того, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде. Сожженная, разрушенная и уничтоженная.

Нам неважно, какая у вас армия, нам важно, какая у нас земля. Мы будем биться за нее до конца.

Мы держимся шесть месяцев. Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день — это новая причина не сдаваться. Потому что, пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили — мир. Сейчас мы говорим — победа.

Мы не будем искать с террористами взаимопонимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать.

И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски.

И мы не садимся за стол переговоров из-за страха, с пистолетом у виска. Для нас самое страшное железо — не ракеты, самолеты, танки, а цепи. Не окопы, а оковы.

И мы поднимем руки вверх только один раз — когда будем праздновать нашу победу. По всей Украине. Потому что мы не торгуемся своими землями и своими людьми. Для нас Украина — это вся Украина. Все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов. Мы не знаем этих слов, они были разрушены ракетами 24 февраля.

Донбасс — это Украина. И мы будем возвращать его, каким бы ни был этот путь. Крым — это Украина. И мы будем его возвращать. Каким бы ни был этот путь. Не хотите, чтобы ваши солдаты гибли? Освободите наши земли. Не хотите, чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот такие простые и понятные наши условия.

Свободный народ независимой Украины!

Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то — в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то — в дороге, в автомобилях, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то — в смартфоне или за компьютером. И тоже бьется за независимость — собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой.

Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью — сохранение независимости и победа Украины

Мы объединились!

С Днем независимости, Украина!

Слава Украине!

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Война Сто восемьдесят второй день