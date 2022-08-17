Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Ночной клуб на Ибице Zowy Voeten / Getty Images

С начала июля по 10 августа правоохранительные органы Испании получили около 260 жалоб от людей, которые утверждали, что им кто-то незаметно сделал укол. Практически все эти жалобы были от молодых женщин, которые заявили, что их укололи в общественных местах — чаще всего в клубах, барах и других заведениях, работающих по ночам.

Во всех случаях на телах пострадавших действительно были обнаружены следы уколов. Но при этом в их организмах не было выявлено следов каких-то посторонних химических веществ (возможно, потому что анализы были сделаны поздно). Кроме того, за уколами не последовало никаких других преступлений, например, краж или изнасилований.

Полиция Испании пока не понимает, кто и зачем делает эти уколы. Предполагается, что к этому могут быть причастны разные люди с разными мотивами. Пока удалось обнаружить только одного из них: в городе Сан-Карлос-де-ла-Рапита в Каталонии задержали мужчину, который уколол женщину в бедро, но так как токсикологическое исследование не показало ничего подозрительного в организме пострадавшей, мужчину отпустили.

В Великобритании случаи с уколами стали происходить еще в прошлом году

Первой с волной жалоб на уколы в общественных местах еще в 2021 году столкнулась Великобритания. Согласно докладу, представленному в британском парламенте, с сентября по январь полиция получила . В 14 случаях за ними, предположительно, последовали вторичные преступления, в частности, сексуальное насилие и кража. При этом на момент подготовки доклада за подобные инциденты никого не привлекли к ответственности.

Заместитель начальника полиции графства Линкольншир Джейсон Харвин назвал уколы «новым феноменом», добавив, что полиция получает беспрецедентное число жалоб. Как и в Испании, в Великобритании жертвами становились в основном посетительницы клубов и баров, а токсикологические тесты в большинстве случаев не дали новых зацепок. К примеру, из 100 образцов, исследованных полицией Лондона, лишь два содержали потенциально подозрительные седативные вещества.

Из-за сообщений об уколах молодые люди (в особенности женщины, но и мужчины тоже) в Великобритании признавались, что им страшно, и призывали клубы тщательнее проверять посетителей, в противном случае угрожая заведениям бойкотом. «Всегда было так: „Следи за своим напитком, прикрывай свой напиток“, [чтобы в него что-нибудь не подсыпали]. Но ты не можешь прикрыть все свое тело. Это вне нашего контроля», — говорила The New York Times 18-летняя Джози Мирс из Ноттингема.

Тех, кто делает уколы, ищут еще и во Франции, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии

Вслед за Великобританией сообщения об уколах распространились во Франции. На начало июня там было уже более 300 подобных заявлений. Некоторые пострадавшие рассказывали, что ощущали тошноту и головокружение. Одна из жертв заявила, что за уколом последовало ограбление; в организме еще двух нашли следы гамма-оксимасляной кислоты — вещества, которое причисляют к так называемым наркотикам изнасилования. Пострадавшим также делали тесты на вирусные гепатиты и ВИЧ, но ни в одном из известных случаев передача заболевания не подтвердилась.

«На данном этапе мы не можем говорить о конкретном образе действий. Между делами нет никакого сходства. Единственное сходство заключается в том, что людям делают уколы в разных развлекательных заведениях Франции», — говорил Associated Press неназванный сотрудник французской полиции.

Тем временем заявления об уколах появились в Нидерландах, Бельгии и Швейцарии. В разговоре со швейцарским изданием 20 Minuten психолог Феликс Хоф рассуждал о том, что у преступника или преступников могут быть четыре возможных мотива: привлечение внимания; желание причинить боль другим и посеять панику; желание оттолкнуть людей от конкретных заведений; сексуальные мотивы. Подобные действия также могут давать ощущение власти над людьми, которые были уколоты, добавил Хоф.

Еще одна история, в которой непонятны мотивы Это похоже на крик души. Но я не знаю, о чем он кричит Больше десяти лет кто-то присылает российским шахматисткам письма с использованными презервативами и порно. Мы нашли этого человека

В свою очередь профессор Института судебной медицины Цюрихского университета Томас Крэмер попытался объяснить, почему часть пострадавших от уколов жаловалась на физическое недомогание, хотя тесты не показали, что этим людям вкололи какое-либо вещество. По мнению Кэмера, это может быть связано с эффектом . «Если пострадавший замечает укол, негативные ожидания могут привести к появлению симптомов без введения вещества, [которое могло бы вызвать эти симптомы]», — сказал Кэмер изданию 20 Minuten. При этом он отметил, что травма шприцем, даже без введения активного вещества, юридически представляет собой телесные повреждения.

Но есть и другая версия — это фантазия, связанная с тревогой по поводу коронавируса и прививок

Роберт Бартоломью, медицинский социолог из Университета Окленда в Новой Зеландии, в феврале 2022 года писал в блоге на сайте журнала , что сообщения об уколах имеют признаки моральной паники — феномена, при котором в обществе распространяется страх, основанный на ложных или преувеличенных представлениях об угрозе. К примерам моральной паники относят, например, средневековую охоту на ведьм или в США.

В качестве еще одного примера этого феномена Бартоломью привел нашумевший «гаванский синдром», хотя некоторые объясняют его массовой истерией (это понятие, похожее на моральную панику). Также он отметил историю, произошедшую в английском городе Галифакс в ноябре 1938 году. Сразу несколько местных жителей заявили о нападении человека с ножом или бритвенным лезвием, но вскоре выяснилось, что никакого маньяка не было, а люди, называвшие себя жертвами, сами нанесли себе порезы.

Всплески моральной паники происходят на фоне тревоги в обществе, отметил Бартоломью. В данном случае, исходя из его слов, поводом для тревоги и паники мог стать коронавирус. «После двух лет ограничений, связанных с пандемией, британские ночные клубы только-только вернулись к нормальной жизни летом 2021 года. Молодые люди пережили изоляцию, перерыв в учебе, дружбе, романтических связях. Их засыпали пугающими новостями о ковиде, и когда клубы вновь открылись, у них все еще оставался страх перед вирусом и чувство вины, связанное с возможностью заразиться им или передать его более уязвимому близкому. Игла, объект страха для многих людей, может олицетворять тревогу по поводу прививок и боязни заражения», — заявил Бартоломью.

Еще одна история про иглы — теперь из Австралии

Год назад в Австралии арестовали уроженку Вьетнама, которая подкладывала иголки в клубнику. Теперь австралийцы снова находят иглы во фруктах и ягодах

Еще одна история про иглы — теперь из Австралии

Год назад в Австралии арестовали уроженку Вьетнама, которая подкладывала иголки в клубнику. Теперь австралийцы снова находят иглы во фруктах и ягодах