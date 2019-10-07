Год назад в Австралии арестовали уроженку Вьетнама, которая подкладывала иголки в клубнику. Теперь австралийцы снова находят иглы во фруктах и ягодах

Жительница австралийского города Мельбурн Хлоэ Шоу обнаружила обломок швейной иголки в винограде, который она купила в супермаркете. Это произошло через год после того, как по Австралии прокатилась волна сообщений о найденных иголках в клубнике.

Шоу рассказала о своей находке в фейсбуке 6 октября. По ее словам, виноград с иголкой был куплен в супермаркете Aldi в пригороде Мельбурна. Постом Шоу поделились почти шесть тысяч раз. Полиция штата Виктория, где находится Мельбурн, заявила News.com.au, что знает об инциденте и ведет расследование. Торговая сеть Aldi сообщила о сотрудничестве с полицейскими.

Инцидент, о котором сообщила Шоу, стал третьим за последние два месяца. 25 августа и 23 сентября в других пригородах Мельбурна нашли иголки в клубнике. Жертва сентябрьского происшествия — 30-летняя Скай Уилсон, которая чуть не проглотила иголку вместе с клубникой — вынуждена была провести ночь в больнице, пишет The Age. В остальных случаях о пострадавших не сообщалось.

Год назад жители Австралии начали массово находить иголки в клубнике и некоторых фруктах. Полиция получила несколько сотен сообщений об этом. Торговые сети начали снимать клубнику с продажи. Клубничные фермы, расположенные в основном в штате Квинсленд, вынуждены были тоннами уничтожать свою продукцию и понесли миллионные убытки. Для их поддержки правительство страны выделило миллион австралийских долларов (675 тысяч американских).

В ноябре 2018 года по обвинению в умышленном повреждении продуктов была арестована 50-летняя уроженка Вьетнама Ми Ут Чинь. Она работала на одной из клубничных ферм в штате Квинсленд и стала засовывать иголки в клубнику, чтобы навредить работодателю. Тогда полиция высказала предположение, что у Ми Ут Чинь появились подражатели. Это объясняет, почему иголки во фруктах и ягодах продолжили находить и после ее ареста. Позднее власти Австралии ужесточили наказание за умышленное повреждение продуктов с 10 до 15 лет тюрьмы.

Ольга Корелина