Первая жена Дональда Трампа Ивана Трамп умерла 14 июля у себя дома в Нью-Йорке после падения (по данным СМИ, ее нашли около лестницы). Судмедэксперт признал ее смерть несчастным случаем. Ей было 73 года.

20 июля Ивану похоронили на территории гольф-клуба ее бывшего мужа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Как писала The New York Times, участок земли освятили, «чтобы у мисс Трамп было классическое католическое погребение». Газета New York Post опубликовала фотографии скромного захоронения, на котором к настоящему моменту есть только каменная плита с именем и датами рождения и смерти.

В конце июля в ряде СМИ появились публикации о том, что похороны Иваны Трамп в гольф-клубе могут быть попыткой ухода от налогов (тема уплаты Трампом налогов активно обсуждается еще со времени его президентской кампании). Как отметило издание Insider (бывший Business Insider), законы Нью-Джерси позволяют «похоронным компаниям» не платить, в частности, налог на недвижимость, налог с продаж, подоходный налог и налог на наследство. При этом под «похоронными компаниями» подразумеваются любые люди или организации, которые «владеют или управляют кладбищами».

Социолог Брук Харрингтон, которая называет себя исследователем в области оптимизации налогов и написала популярный тред про захоронение Иваны Трамп, отметила, что в налоговом кодексе штата не оговаривается минимальное число захоронений — и «похоже, одного трупа будет достаточно, чтобы по крайней мере три формы налогов испарились».

Однако The Guardian отмечает, что льготы явно нельзя будет распространить на весь гольф-клуб, так как они касаются лишь кладбищ площадью меньше . Площадь земли в Бедминстере гораздо больше — более 500 акров.

На самом деле о желании Дональда Трампа устроить в Бедминстере кладбище — в том или ином виде — известно давно. О желании построить себе там мавзолей бизнесмен говорил в 2007 году; в 2012 году радио NPR сообщало, что он не получил на это согласия от городских властей. На тот момент актуальным считался проект кладбища на 500 мест, где могут быть захоронены члены гольф-клуба (The Washington Post назвала это своего рода «вечным членством»).

В 2017 году The Washington Post написала, что компания Trump Organization направила властям Нью-Джерси документы о намерении устроить на территории гольф-клуба два кладбища — большое с 284 местами на продажу и семейное на 10 человек. Оба предложения были одобрены, но газета констатировала, что строительство ни одного из кладбищ не было начато.

Семейное кладбище Трамп решил расположить недалеко от первой лунки. Как следует из описания захоронения Иваны Трамп на сайте New York Post, ее могила находится в той же части гольф-клуба.

Журналисты The Washington Post еще в 2017 году размышляли, может ли план Трампа быть попыткой уйти от налогов, и пришли к выводу, что выгода не стоила бы затрат. Дело в том, что к тому моменту бизнесмен уже сумел получить налоговые льготы для части этого владения, добившись ее признания фермой. Как позже писал Huffington Post, основанием для налоговых послаблений, в частности, стало то, что на участке живут восемь коз — и это доказательство того, что он является фермой.