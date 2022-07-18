В мае старшеклассник застрелил более 20 человек в техасской школе. Как теперь выяснилось, почти 400 полицейских целый час не решались взять штурмом класс, где он находился. Ими никто не командовал

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Полицейские в коридоре начальной школы Ювалде в ожидании штурма класса. 24 мая 2022 года. Кадр с нательной камеры одного из полицейских City of Uvalde Police Department / Reuters / Scanpix / LETA

Медлительные и неслаженные действия десятков сотрудников правоохранительных органов привели к провалу спасательной операции в начальной школе в , где 24 мая в результате стрельбы, открытой старшеклассником, погибли 19 детей и двое учителей. Такой вывод содержится в 80-страничном докладе, подготовленном специальным комитетом палаты представителей Техаса. Члены комитета, сформированного для независимого расследования инцидента, провели более 40 интервью со свидетелями стрельбы и участниками спецоперации в школе.

В отчете говорится, что в день стрельбы в учебное заведение на помощь прибыли 376 сотрудников различных силовых структур, в том числе полиции Ювалде, управления шерифа округа Ювалде, департамента общественной безопасности Техаса, пограничного патруля США и службы маршалов США.

При этом полицейские как минимум 73 минуты не могли скоординироваться и начать штурм класса, в котором укрывался вооруженный преступник со своими жертвами.

Нападавший, который позднее был убит и опознан как 18-летний Сальвадор Рамос, успел произвести около 142 выстрелов — он был вооружен винтовкой модели AR-15. При этом, как отмечается в докладе, Рамос «почти наверняка» совершил более 100 из них еще до того, как в здании школы появился кто-либо из представителей правоохранительных органов.

В документе подчеркивается, что никто из десятков полицейских, находившихся затем в школе, не принял на себя командование операцией, не действовал, как полагается в ситуации с «активным стрелком», и не ставил спасение невинных жертв выше собственной безопасности.

«Мы обнаружили системные сбои и вопиюще неверные решения», — пишут авторы отчета. «Все, кто приезжал на место происшествия, говорили, что это был хаос», — заявил на пресс-конференции Дастин Берроуз, который руководил расследованием комитета.

Согласно показаниям участников операции, некоторые из них считали ее руководителем начальника полиции школьного округа Ювалде Пита Арредондо. Сам он заявил комитету, что действовал по сценарию с «забаррикадировавшимся подозреваемым», не воспринимая происходящее как ситуацию с активным стрелком.

Так, например, Арредондо «тратил драгоценное время» на поиски запасных ключей от класса, где находился преступник с жертвами, хотя при этом никто из полицейских даже не удосужился проверить, заперта ли дверь на самом деле, говорится в отчете.

Точно так же не торопились бойцы спецназа пограничной службы США, которые в итоге штурмовали класс. Они минимум 50 минут ждали, пока им дадут ключи и привезут пуленепробиваемый щит.

При этом, рассказывается в докладе, некоторые сотрудники полицейского управления Ювалде, находившиеся на месте преступления, знали, что из класса поступают звонки о помощи в службу спасения 911 и что там уже есть жертвы, но никто не пытался ускорить штурм.

«Исходя из информации о тех, кто был ранен во время нападения и скончался позднее по пути в больницу, вполне вероятно, что некоторые пострадавшие могли бы выжить, если бы им не пришлось ждать спасения 73 минуты», — отмечается в докладе комитета.

Действия правоохранительных органов задокументированы на видео с камер наблюдения, которое незадолго до выхода доклада обнародовало техасское издание Austin American-Statesman.

Члены комитета палаты представителей Техаса подчеркнули, что главной целью их деятельности было предоставление информации о случившемся общественности и родственникам погибших и пострадавших, а решение о привлечении к ответственности тех или иных полицейских должны принимать другие чиновники.

Пока известно лишь о том, что в административный отпуск отправлен Пит Арредондо, а также лейтенант Мариано Паргас, исполнявший обязанности начальника полицейского управления Ювалде в день стрельбы. Мэр города Дон Маклафлин также объявил, что как минимум трое полицейских подали в отставку после трагедии в школе.

Многие жители города еще до выхода доклада заявляли, что у полицейских «руки в крови», и требовали привлечь к ответственности «трусов», пишет АР.

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