Опубликовано видео из школы в Техасе, где были убиты 19 детей. На нем снято, как силовики больше часа не решались штурмовать класс с убийцей

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Техасское издание Austin American-Statesman опубликовало съемку с камеры видеонаблюдения из коридора начальной школы в Ювалде, где 23 мая старшеклассник убил 19 детей и двоих учителей.

На видео сняты, в первую очередь, сотрудники силовых структур, которые более часа не шли на штурм класса, где находились преступник и его жертвы. В ролик также включены видео с нательных камер офицеров и записи звонков в 911.

Журналисты объяснили решение о публикации необходимостью установить истину о происшедшем. «Эта трагедия стала еще трагичней из-за меняющихся историй, героических рассказов, которые оказываются неправдой, задержек и, в большинстве случаев, отказов предоставить информацию со стороны руководителей правоохранительных структур и властей», — сказано в редакционной колонке.

На съемке видно, как преступник проходит по коридору, начинает стрелять и заходит в класс. Через три минуты в коридор прибегают несколько полицейских, трое из которых подходят к классу, но после стрельбы убегают.

В течение последующих почти 80 минут в коридоре находились вооруженные сотрудники по меньшей мере ; некоторые из них были в бронежилетах или носили щиты. Штурм не начался и после того, как спустя более 40 минут ожидания из класса послышались четыре выстрела — силовики подошли к двери, но не ворвались в класс.

Внимание! На видео показаны обстоятельства, связанные с гибелью людей.

Видео, опубликованное Austin American-Statesman

После массового убийства в Ювалде возникло множество вопросов к действиям полицейских и других силовиков, прибывших на место событий. Они долгое время не предпринимали попыток нейтрализовать убийцу — несмотря на звонки детей из захваченного класса в 911 и мольбы родителей, собравшихся у школы.

Как пишет Austin American-Statesman, в департаменте общественной безопасности Техаса возложили ответственность за руководство операцией на главу полиции школьного округа Ювалде Пита Арредондо — якобы именно он принял решение трактовать происходящее как ситуацию не с «активным стрелком», а с «забаррикадировавшимся».

Associated Press отмечает, что остается неясным, как руководитель школьной полиции оказался главой операции, в которой участвовали офицеры местных, техасских и федеральных структур. Сам Арредондо заявил, что не считал себя главой операции и даже не располагал в тот момент рацией.

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