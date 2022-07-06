Зимой «Ленинград» записал клип, который сочли критикой губернатора Петербурга по заказу Пригожина Тогда бизнесмен отрицал, что критикует Беглова. Так вот, теперь он начал это делать (да еще как)

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, июнь 2022 года Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербургский бизнесмен 5 июля дал интервью изданию «Невские новости», ему самому. В нем Пригожин резко раскритиковал главу Петербурга Александра Беглова, назвав его «самодуром-губернатором», который «не хочет делать ничего».

Причиной для критики стали бизнес-интересы Пригожина — в частности, проект развития туристической зоны «Горская» на берегу Финского залива. Как писало издание «Ротонда», в прошлом году власти Петербурга подписали соглашение о развитии этой зоны с компанией из структур Пригожина. Но в июне 2022 года оператором развития «Горской» стали компании, аффилированные с «Газпромом». Власти Петербурга заявили, что еще в марте уведомили структуры Пригожина об отказе от сотрудничества, так как представители бизнесмена хотели застроить «Горскую» не только туристическими, но и производственными объектами.

В интервью Пригожин заявил, что потратил на проект развития «Горской» «кучу денег» и выполнил все условия соглашения с властями. Губернатор же, по словам предпринимателя, «вытер ноги» об их договоренности и отдал площадку «якобы под яхт-клуб, но, как говорят, под некий загородный клуб, где должна находиться его дача и дача его дружков с криминальной репутацией».

Что касается инвестиционной привлекательности города, она полностью отсутствует по одной причине: город, как известно, возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово. Вы можете вкладывать любые деньги, а какой-нибудь самодур-губернатор или еще кто из коррумпированных чиновников, в один прекрасный день перечеркнут все ваши труды, украдут проект, а заодно и деньги. После этого спертые идеи положат в красивую папку и продадут следующему, как говорил Беглов, уже за чистый нал. А уж куда его потратить — у них богатая фантазия, начиная от «роллс-ройсов», заканчивая покупками недвижимости в Европе.

«Если Беглов позволяет это себе со мной, то обычному рядовому инвестору вообще рассчитывать не на что», — добавил Пригожин и выразил надежду, что «правоохранительные органы в ближайшее время сделают выводы». Он также заявил, что губернатор Петербурга «сумел наплевать на всех», и перечислил другие случаи, когда Беглов, по его словам, не выполнял свои обещания.

Все помнят, как он обещал построить метро — не сделал, обещал отремонтировать станции «Беговая» и «Дунайская» — там до сих пор можно фильмы ужасов снимать, роддом на Вавиловых не построил, здание Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Васильевском острове не сделал, парки на Смоленке и Заневский парк тоже не появились. Когда я помогал Беглову выбираться, за ним по пятам ходили и говорили: «Ну сделай хоть что-нибудь». Надежды рухнули. Этот человек не хочет делать ничего. Зато посмотрите, как он помолодел. Но, к сожалению, личные массажи и процедуры Беглова не улучшают жизнь петербуржцев.

О том, что политтехнологи Пригожина помогали Беглову на выборах губернатора Петербурга в 2019 году, журналисты уже писали. Центр «Досье» (он называл бизнесмена и политика близкими знакомыми как минимум с начала 2000-х годов) публиковал подробный план избирательной кампании Беглова, составленный людьми Пригожина. «Медуза» рассказывала, что именно они, в частности, придумали мем про «лопату Беглова».

Но позднее между Пригожиным и Бегловым начался конфликт. Среди его возможных причин называли госконтракты, которые не получил бизнесмен, или недопуск кандидатов Пригожина на выборы в заксобрание Петербурга в 2021 году.

Ссору двух влиятельных в Петербурге людей стали активно обсуждать зимой 2021-2022 годов, когда в СМИ появилось много статей с критикой Беглова за плохую уборку снега и мусора, а лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже записал клип на фоне переполненного мусорного контейнера (как предполагали некоторые, по заказу Пригожина). Песня называлась «Пока так», припев ее был таким: В Питере — говно! / Пока так. / Их наш город не **** [волнует], / А бегловская лопата — / Где и что она гребет?»

Петербургское издание «Мойка78» называло информационную атаку на Беглова «беспрецедентной». «Сотрудники редакции «Мойки78» пережили уже пять губернаторов Петербурга и с интересом наблюдают, как шатается кресло под шестым. Кампанию против Беглова можно сравнить разве что с нападками на [бывшего губернатора Петербурга Владимира] Яковлева во время выборов 2000 года, когда, в городе были размещены баннеры «Город устал»», — писало издание.

Беглов тогда говорил, что его реформы вызывают недовольство «влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи» и что в городе идет «дискредитация власти», но напрямую Пригожина ни в чем не обвинял. Сам предприниматель утверждал, что «не занимается критикой губернатора». «Если на дорогах грязь и гололед, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут», — подчеркивал он.

Нынешнее же интервью Пригожина «Невским новостям» стало самым оскорбительным для Беглова за все время их конфликта, отметила «Ротонда». Правда, едва ли оно всерьез может угрожать губернатору. Как писала «Медуза», зимой в Кремле обсуждали отставку Беглова, но после начала войны кадровые решения были поставлены на паузу, и у него появилось время реабилитироваться. Беглов воспользовался возможностью, начав активно поддерживать вторжение и пообещав помочь с восстановлением Мариуполя. «Он хорошо знает президента, знает, что этот образ ему зайдет», — объяснял поведение главы Петербурга собеседник «Медузы», близкий к администрации президента России.