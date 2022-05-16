«Я никого не хотела предавать, я хотела мира» Журналисты «Би-би-си» съездили к «бабушке с флагом» Анне Ивановой. Она стала героиней пропаганды в России и столкнулась с враждебностью в Украине

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BBC

Корреспонденты «Русской службы Би-би-си» пообщались с Анной Ивановной Ивановой, 69-летней жительницей села Великая Даниловка под Харьковом. В соцсетях и СМИ Анна Ивановна больше известна как «бабушка с флагом» — так женщину назвала российская пропаганда, сделавшая из нее один из символов вторжения в Украину. При этом сама Анна Ивановна уверяет, что не поддерживает войну и хочет только мира. Вот что она рассказала журналистам.

В начале апреля в интернете появился видеоролик, где пожилая женщина выходит с советским флагом навстречу украинским солдатам (вероятно, перепутав их с российскими) и говорит, что молилась за президента России Владимира Путина. Когда один из солдат берет у нее флаг и становится на него ногами, она отказывается принимать от него пакет с продуктами, говоря, что за этот флаг ее «родители погибали». 9 апреля видео показали в эфире российского Первого канал. Ведущий Виталий Елисеев комментировал его со слезами в голосе: «Красный флаг — под ним был сокрушен нацизм. Значит, ясно, кого ждали и как им жилось под той украинской властью. <…> У меня просто нет слов. Знаете, говорят „преклонный возраст“. Сейчас не знаю, как вы, а я увидел, что значит „непреклонный дух“. Вот таких защищать — святое дело. И видит бог, есть кому защитить». За несколько недель героиню видео превратили в новый символ российской пропаганды: в разных городах страны появились ее изображения и памятники в ее честь. Один такой памятник 4 мая был открыт в оккупированном российскими властями Мариуполе. На церемонии открытия выступил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. В своей речи он упомянул, что российские власти не знают даже полного имени «бабушки с флагом». Уже 5 мая Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политики Украины выложил видео с «бабушкой с флагом» и назвал ее полное имя — Анна Иванова. В ролике говорилось, что украинские солдаты помогали женщине и ее мужу. Видео также содержало короткое интервью женщины, в котором она заявила: «Дело, конечно, паршивое, что Россия пошла так. <…> Я думала поздравить россиян, что пришли, чтобы сказать, чтобы ничего больше не громили тут, а мирно решали вопрос».

Корреспонденты «Русской службы Би-би-си» побывали дома у Анны Ивановны в Великой Даниловке 12 мая. Незадолго до этого с женщиной поговорило издание «Спектр.Пресс». Оно рассказало, что Анна Ивановна говорит на смеси русского и украинского, в прошлом работала оператором на элеваторе, похоронила четверых детей и сейчас живет вместе с мужем — 77-летним Иваном Алексеевичем родом из Белгорода, который плохо слышит.

Анна Ивановна рассказала «Спектр.Пресс», что вышла с красным знаменем навстречу военным, потому что «хотела им показать, что русский флаг у нас тоже есть». Она удивилась, когда услышала, что у России сейчас другой флаг. «Надо же… Я хотела показать, что флаг у нас есть тот, что мы с ним воевали. Он же красный — это ж любовь! <…> Цвета крови, но это же мир, мир после войны! Потому что когда завоевали Германию — это было на мир, не на войну!» — объясняла женщина.

В разговоре с «Би-би-си» Анна Ивановна о причинах своего поступка говорила так: услышала от украинцев русскую речь, приняла их за русских и показала им «русское знамение» (так она назвала флаг). Оно, по ее словам, представляет собой «знамя любви и счастья в каждой семье, в каждом городе, в каждой республике». Кроме того, женщина заявила, что хотела узнать у солдат телефон российского президента, чтобы попросить его остановить войну.

На вопрос, зачем она сказала солдатам, что молится за Владимира Путина, Анна Ивановна ответила: «Да, я молюсь и за Путина, и за Зеленцева [Владимира Зеленского]. <…> И за Лукашова [Александра Лукашенко] молюсь. За всех молюсь — чтобы получили уразумление и не воевали друг с другом».

После того, как солдат наступил на вынесенное ею знамя, а она отказалась брать у него продукты, Анна Ивановна, по собственному признанию, испугалась: думала, что расстреляют.

Украинские военные сняли видео с Анной Ивановной в начале марта. А потом стали ей помогать

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины Виктор Костенко — тот самый военный, который наступил на флаг, — рассказал «Би-би-си», что сделал это от злости «на того, кто напал на нас, кто хочет воссоздать ту империю, тот Советский Союз, в котором мой народ ».

По словам Костенко, хоть ролик с Анной Ивановной и заканчивается на драматичном моменте (она отказывается брать продукты), в реальности все было прозаичнее. Военные еще немного поспорили с женщиной и пошли дальше. Она подобрала свой флаг, ее муж — продукты, и они вернулись в дом.

Все это произошло еще 4 марта, говорит Костенко. Видео первой встречи с Анной Ивановной на его телефон снял сослуживец. Сначала ролик распространился среди украинских военных в телеграме и WhatsApp. Кто выложил его в интернет, неизвестно. Костенко уверяет, что не он.

По словам старшего лейтенанта, когда в начале марта его рота вошла в Великую Даниловку, окраины Харькова обстреливались, а само село было «ничейной территорией». Российские войска в него в итоге так и не зашли. А с украинскими военными Анна Ивановна, по словам Костенко, все же поладила: «Потом мы с этой бабушкой подружились, через день ей продукты приносили».

Женщина не жалеет о случившемся и говорит, что «никого не хотела предавать». Но иногда ощущает враждебность других

Дмитрий Галко из украинского Центра стратегических коммуникаций, в начале мая первым нашедший Анну Ивановну, уверен, что в России ее «превратили в мертвого идола»: «Их не интересовало, кто она и откуда, как ее зовут, какая у нее судьба и биография». В Украине ее для контрпропаганды использовать не будут, заверил он.

Сама Анна Ивановна не так давно вернулась домой из харьковской больницы, куда ее с мужем отправили военные. Ее дом пострадал от обстрелов, но с оставшимися во дворе животными — собаками, кошками и кроликом — все в порядке. Сейчас женщина озабочена посадкой картошки, пишет «Би-би-си».

Анна Ивановна вынесла журналистам тот самый флаг, с которым вышла к солдатам. А они показали ей фото муралов и памятников в ее честь. «Быстро действуют. Кошмар», — прокомментировала она открытие памятника в Мариуполе. При этом в тексте «Би-би-си» сказано, что «по лицу видно: памятник и известность ей скорее нравятся».

В Украине, однако, эту известность воспринимают скорее враждебно. Ролик с участием Анны Ивановны вызвал много негативных комментариев со стороны украинцев, а односельчане, хоть и помогают ей и ее мужу с продуктами, относятся к произошедшему как минимум неоднозначно. Сразу несколько из них заявили «Би-би-си», что «жизни им тут не будет». «Ну, то есть, бить их, конечно, не будет никто, но общаться с ними тоже не будут. Она просто будет изгоем», — сказал житель Великой Даниловки по имени Евгений.

Старший лейтенант Виктор Костенко призывает не судить Анну Ивановну «за то прошлое, которым она живет». Но женщина все равно ощущает враждебность: «Сегодня эти, которые мусор собирают, из города… Предательницей меня назвали. <…> Говорят, как вы будете с этим жить? А я никого не хотела предавать, я хотела мир: чтобы Россия, Украина, Белоруссия как раньше жили. Чтобы никто никого не обижал, а воевали только против наркомании, против алкоголя, против курения и за веру христианскую!»

На вопрос, жалеет ли она о случившемся и вышла бы опять встречать военных с советским флагом, Анна Ивановна ответила: «Наверно бы вышла. Хоть украинцы, хоть русские. Вышла бы. И, может, сказала бы: нате флаг и с этим флагом победите… А может сам Господь меня послал, чтобы я дала этот флаг мира, чтобы они завоевали, чтобы они вернули Россию на свое место? И такое может быть. Может, сам Господь меня послал так. Не для знаменитости, а для мира».

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