«Она стала бабушкой для всей России». Кириенко выступил на церемонии открытия памятника «бабушке с флагом» в Мариуполе

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В Мариуполе, значительная часть которого занята российскими войсками, установили памятник «бабушке с красным флагом» — пожилой женщине, которая, согласно получившему известность видеоролику, вышла с советским знаменем навстречу украинским солдатам, перепутав их с россиянами, и отказалась принять у них продукты после того, как они потоптали флаг.

В церемонии приняли участие, в частности, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кириенко, судя по видео в телеграм-канале Турчака, произнес на открытии памятника речь.

«Теперь добавился еще один символ [борьбы с фашизмом] — бабушка Анна, бабушка Аня. К сожалению, не знаем ее полного имени, отчества. Но мы обязательно узнаем. И я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей в ноги поклониться, потому что она стала живым символом вот такой вот преемственности поколений, преемственности борьбы с нацизмом и фашизмом. Она стала такой бабушкой и для всего Донбасса, и бабушкой для всей России», — заявил замглавы администрации президента РФ.

Образ женщины с флагом активно используют пропаганда и россияне, поддерживающие «спецоперацию» в Украине. Во многих российских городах появляются плакаты и граффити с женщиной. Памятник женщине был установлен и в Белгороде, но из-за актов вандализма его было решено перенести.

Сергей Кириенко курирует в администрации президента РФ внутреннюю политику. ДНР и ЛНР, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области Украины, объявлены российской властью независимыми государствами, однако, по словам источников «Медузы», в середине мая там могут пройти референдумы о присоединении к России.

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