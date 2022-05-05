«Лучше бы моей знаменитости не было и войны не было». Украинские власти показали «бабушку с флагом», ставшую символом пропаганды РФ
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Украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал в своих соцсетях видео, как утверждается, с жительницей Украины, которая получила известность как «бабушка с красным флагом» и стала новым символом российской пропаганды.
Как утверждает центр, женщину зовут Анна Иванова; видео с ней было записано в харьковской больнице, где сейчас находятся женщина и ее муж.
«Дело, конечно, паршивое, что Россия пошла так, очень паршиво. Я не думала, что вот так будет громыхать нас, — говорит женщина. — Я просто думала, что поздравить россиян, что пришли, чтобы сказать, чтобы ничего больше не громили тут, а мирно решали вопрос».
Голос за кадром отвечает ей, что она «теперь знаменитость». «Лучше бы моей знаменитости не было и войны не было», — отвечает ему женщина. Из ее слов следует, что, по ее мнению, в Украине ее считают «предателем». Мужские голоса за кадром отвечают, что женщину так никто не называет.
В ролике Анну Иванову показывают в общей сложности около минуты, ее фразы прерываются монтажными склейками.
Центр стратегических коммуникаций также сообщил, что во дворе дома Анны Ивановой под Харьковом обнаружили российскую мину, а саму женщину и ее мужа после этого эвакуировали в Харьков. Украинские военные, как утверждается, «защитили [женщину] от гнева рядовых харьковчан» и передают ей продукты.
«Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше», — цитирует центр слова украинского бойца с позывным «Кадет».