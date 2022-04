Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Эмбер Херд (на переднем плане) и Джонни Депп в суде округа Фэрфакс в штате Вирджиния, 21 апреля 2022 года Jim Lo Scalzo / AP / Scanpix / LETA

11 апреля в США начался судебный процесс между актером Джонни Деппом и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд. Депп подал 50-миллионный иск к Херд в 2019 году из-за ее колонки о пережитом насилии, вышедшей в газете The Washington Post в 2018 году. Там не упоминалось имя Деппа, но актер настаивал, что колонка повредила его карьере. Херд в 2020 году подала к Деппу ответный иск; поводом стали слова бывшего адвоката актера, который публично назвал обвинения Херд против Деппа «мошенничеством».

Депп и Херд познакомились в 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Они начали встречаться не позднее 2012 года, в 2015 году поженились, а в 2016-м развелись. При разводе Херд обвинила мужа в домашнем насилии, он все отрицал. На фоне скандала успешная карьера Деппа пошла на спад. В 2020 году он проиграл иск к британскому таблоиду The Sun, который назвал его «человеком, избивавшим жену», лишился одной из главных ролей во франшизе «Фантастические твари» и назвал себя жертвой «культуры отмены».

Нынешний судебный процесс между Деппом и Херд проходит в окружном суде в штате Вирджиния. Иски бывших супругов друг к другу рассматривает жюри присяжных в составе семи человек. Процесс продлится шесть недель, и наблюдать за ним можно буквально в прямом эфире — заседания транслируются по телевидению. Уже были опрошены свидетели, на прошлой неделе показания начал давать Депп, Херд пока не свидетельствовала.

Что уже было сказано в суде

Многие обсуждавшиеся инциденты уже фигурировали в прессе, но теперь получили подтверждение и новые подробности. В суде обнародовали фото, видео, аудио и сообщения, касающиеся личной жизни Деппа и Херд. Из них выяснилось, что Депп в переписке с называл Херд «грязной шлюхой» и выражал надежду, что ее «гниющий труп разлагается в чертовом багажнике Honda Civic». Также из сообщений следовало, что Депп злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

В суде актер заявил, что ему стыдно за эти сообщения и что он любит черный юмор. Депп настаивает, что он никогда не бил Херд. По его словам, именно она была агрессором в ссорах, а он лишь защищался. В суде обнародовали запись одного из конфликтов супругов, в котором Депп обвинял Херд в том, что она спровоцировала их драку, а Херд говорила: «Мне жаль, что я не дала тебе хорошую пощечину, но я ударила тебя рукой, а не кулаком» (ранее эта запись попала в британский таблоид Daily Mail).

Джонни Депп и Эмбер Херд слушают аудиозапись той ссоры в суде LiveNOW from FOX

По словам Деппа, однажды Херд разозлилась из-за того, что он настаивал на подписании брачного контракта, и запустила в него две бутылки водки. Одна из них, разбившись, отсекла актеру кончик пальца. Его пришлось пришивать, заявил Депп. Он не стал отрицать, что тогда называл причиной травмы несчастный случай («Я не хотел, чтобы у нее [Херд] были проблемы»].

Не отрицал он и другую деталь — что после ранения пальца писал кровью и краской некие послания на стенах («Я не знаю, что такое нервный срыв, но, наверно, тогда я был к нему наиболее близок»). Адвокат Херд заявлял, что Депп тогда якобы нарисовал пенис на одной из картин, но актер сказал, что не помнит этого («Это не было первым, о чем я тогда думал»). Депп, в свою очередь, обвинил бывшую жену в том, что она испражнялась ему в кровать.

Случай с ранением пальца произошел в 2015 году в Австралии, куда супруги отправились на съемки пятой части «Пиратов Карибского моря». А вот на съемки шестой части франшизы Деппа уже не пригласили, и он считает причиной именно свой скандальный развод с Херд и, в частности, ее колонку для The Washington Post. «Сейчас ты Золушка, так сказать, а через полсекунды ты Квазимодо», — заявил Депп, описывая спад своей карьеры. Он добавил, что узнал об увольнении из «Пиратов Карибского моря» из новостей.

Депп и Херд не раз демонстрировали фотографии синяков на лице, якобы оставленных друг другом. При этом третьи лица обвиняли в агрессии их обоих. Бывшая личная ассистентка Херд, работавшая у актрисы в 2012-2015 годах, заявила, что та часто бывала пьяна или под действием наркотиков, вела себя агрессивно, а однажды плюнула ей в лицо в ответ на просьбу о повышении зарплаты. Деппа же обвинили в том, что он в 2018 году ударил члена съемочной группы на площадке фильма про рэпера Notorious B.I.G.

Видеозапись Эмбер Херд, на которой Джонни Депп ведет себя агрессивно и бьет посуду TMZ

В суде выступила клинический психолог Лорел Андерсон, которая была семейным терапевтом Деппа и Херд в 2015 году. Она рассказала, что оба супруга были жертвами насилия в детстве, а в своем браке создали ситуацию «взаимного насилия». Депп заявил, что его мать жестоко обращалась с ним и с другими членами семьи: она била сына и бросала в него вещами вроде телефона или пепельницы и ожесточенно оскорбляла мужа, который, по словам Деппа, «проглатывал это».

Херд, по словам Андерсон, в детстве избивал отец, и для актрисы было вопросом гордости начать драку, если она чувствовала неуважение к себе, заявила психолог. Она добавила, что Херд силой останавливала Деппа во время ссор, если он хотел уйти. Депп в свою очередь заявил, что его отношения с женой в какой-то момент стали напоминать ему брак его родителей, в котором отец также какое-то время не уходил от матери, несмотря на скандалы. Когда отец все-таки ушел, мать совершила попытку суицида, рассказал Депп, отметив, что Херд также говорила ему, что умрет, если он уйдет от нее.

«Я не знаю, что ею двигало. <…> Ей нужны были конфликты, нужно было насилие. <…> Я реагировал на это так же, как в детстве. Отступить, сделать шаг назад… Почему я оставался? Я думаю, я оставался, потому что мой отец оставался [c матерью]. Потому что у меня были отношения с Ванессой [Паради, предыдущей женой], и они разрушились, и я не хотел потерпеть неудачу [снова]. Я хотел попытаться их наладить», — заявил Депп в суде.

Джонни Депп сравнивает свои отношения с Эмбер Херд с отношениями своих родителей

Чего еще ждут от процесса

Сейчас мировая пресса ожидает показаний Эмбер Херд. Они наверняка будут сильно отличаться от показаний Джонни Деппа, пишет The New York Times. Адвокаты актрисы уже успели заявить о сексуальном насилии со стороны ее бывшего мужа, что он отрицает. Они также заявили обширный список потенциальных свидетелей, среди которых актер Джеймс Франко и бизнесмен Илон Маск (c Маском Херд связывал короткий роман, с Франко, по мнению Деппа, — тоже).

