Лучшие фотографии 2021 года по версии World Press Photo
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World Press Photo — самая престижная ежегодная премия для фотожурналистов. В этом году ее победителей выбирали по новым правилам. Организаторы конкурса выделили шесть регионов, в каждом из которых члены жюри определяли лучших фотографов в четырех категориях. Затем среди региональных победителей выбирали глобальных. Лауреаты World Press Photo за 2021 год были объявлены 7 апреля. «Медуза» собрала их работы.
Фотография года
Красные платья на крестах вдоль дороги. Это мемориал в знак памяти о детях, умерших в школе-интернате канадского города Камлупс. Там действовала школа для представителей коренных народов, на территории которой в мае 2021 года обнаружили останки 215 детей. Фото было сделано 19 июня 2021 года.
Фотоистория года
Представители общины Наварддекен сжигают траву в Арнем-Ленде — полуострове на севере Австралии. Представители коренных народов Австралии тысячи лет практикуют контролируемые поджоги растительности. Они предотвращают более сильные лесные пожары.
Победители и лауреаты в региональных номинациях
Азия, лучшая фотография
Дети сидят при свечах в городе Бейт-Лахия в секторе Газа во время нового обострения палестино-израильского конфликта. Оно произошло в начале мая 2021 года и продолжалось около двух недель, затем стороны объявили о перемирии. За эти две недели в секторе Газа, по данным ЮНИСЕФ, погибли 67 детей. Фото было сделано 25 мая 2021 года.
Азия, лучшая фотоистория
Кинотеатр «Ариана» в Кабуле, как и другие кинотеатры Афганистана, закрылся, когда в августе 2021 года к власти в стране вернулись талибы. Мужчины, работавшие в кинотеатре, продолжили ходить на работу, надеясь, что им заплатят. Но Аситу Фирдоус — первую женщину-директора «Арианы» — в кинотеатр пускать перестали.
Европа, лучшая фотография
Жительница греческого острова Эвбея Панаиота Крициопи плачет из-за лесного пожара, который подбирается к ее дому. Природные пожары на Эвбее начались в августе 2021 года в период аномальной жары. Они продолжались несколько недель и уничтожили третью часть лесов острова. Дом Панаиоты Крициопи огонь в итоге не затронул. Фото было сделано 8 августа 2021 года.
Европа, лучшая фотоистория
Сильнейшие лесные пожары в 2021 году произошли не только в Греции, но и в Якутии. Огонь уничтожил не менее семи из 260 миллионов гектаров леса в регионе, что сравнимо с площадью Ирландии или Грузии. По данным «Гринпис Россия», в последние 20 лет масштабы лесных пожаров в Якутии, как и в целом в таежных лесах России, неуклонно растут.
Европа, почетное упоминание жюри
Миня и Таня — жители социальной деревни «Светлана». Она расположена в Ленинградской области, в ней живут и работают люди с ментальной инвалидностью. Миня и Таня называют себя мужем и женой. Фотограф Мария Гельман регулярно приезжала к ним с 2016 года.
Вот как она описывала отношения пары для журнала «National Geographic Россия»: «Однажды они поссорились, сидя друг напротив друга за столом. Таня вспылила, начала кричать на Миню. Он взял ее за руку сказал: „Таня, успокойся. Ничего не произошло. Я люблю тебя“».
Южная Америка, лучшая фотография
Полицейские пытаются задержать мужчину во время выселения людей из поселения Сан-Исидро в колумбийском регионе Рисаральда. Фото было сделано 3 марта 2021 года.
Людей начали выселять из Сан-Исидро в марте 2021 года из-за строительства железной дороги. Это вызвало протесты и резонанс в СМИ, после чего власти пообещали предоставить жителям Сан-Исидро новое жилье и компенсации. Их переселили во временное убежище, но на начало 2022 года постоянного места жительства у них еще не было.
Южная Америка, лучшая фотоистория
В августе 2020 года 12-летняя Антонелла из Буэнос-Айреса пообещала остричь свои длинные волосы только тогда, когда сможет вернуться к занятиям в школе, приостановленным из-за пандемии коронавируса. Девочка училась дома почти год — и выполнила свое обещание остричь волосы в сентябре 2021 года, в последние дни перед возвращением в школу.