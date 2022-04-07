Лучшие фотографии 2021 года по версии World Press Photo

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World Press Photo — самая престижная ежегодная премия для фотожурналистов. В этом году ее победителей выбирали по новым правилам. Организаторы конкурса выделили , в каждом из которых члены жюри определяли лучших фотографов в . Затем среди региональных победителей выбирали глобальных. Лауреаты World Press Photo за 2021 год были объявлены 7 апреля. «Медуза» собрала их работы.

Фотография года

Красные платья на крестах вдоль дороги. Это мемориал в знак памяти о детях, умерших в школе-интернате канадского города Камлупс. Там действовала школа для представителей коренных народов, на территории которой в мае 2021 года обнаружили останки 215 детей. Фото было сделано 19 июня 2021 года.

Amber Bracken для The New York Times

Фотоистория года

Представители общины Наварддекен сжигают траву в Арнем-Ленде — полуострове на севере Австралии. Представители коренных народов Австралии тысячи лет практикуют контролируемые поджоги растительности. Они предотвращают более сильные лесные пожары.

Matthew Abbott / Panos Pictures для National Geographic

Matthew Abbott / Panos Pictures для National Geographic Matthew Abbott / Panos Pictures для National Geographic

Matthew Abbott / Panos Pictures для National Geographic

Победители и лауреаты в региональных номинациях

Азия, лучшая фотография

Дети сидят при свечах в городе Бейт-Лахия в секторе Газа во время нового обострения палестино-израильского конфликта. Оно произошло в начале мая 2021 года и продолжалось около двух недель, затем стороны объявили о перемирии. За эти две недели в секторе Газа, по данным ЮНИСЕФ, погибли 67 детей. Фото было сделано 25 мая 2021 года.

Fatima Shbair / Getty Images

Азия, лучшая фотоистория

Кинотеатр «Ариана» в Кабуле, как и другие кинотеатры Афганистана, закрылся, когда в августе 2021 года к власти в стране вернулись . Мужчины, работавшие в кинотеатре, продолжили ходить на работу, надеясь, что им заплатят. Но Аситу Фирдоус — первую женщину-директора «Арианы» — в кинотеатр пускать перестали.

Bram Janssen / AP

Bram Janssen / AP Bram Janssen / AP

Bram Janssen / AP

Европа, лучшая фотография

Жительница греческого острова Эвбея Панаиота Крициопи плачет из-за лесного пожара, который подбирается к ее дому. Природные пожары на Эвбее начались в августе 2021 года в период аномальной жары. Они продолжались несколько недель и уничтожили третью часть лесов острова. Дом Панаиоты Крициопи огонь в итоге не затронул. Фото было сделано 8 августа 2021 года.

Konstantinos Tsakalidis для Bloomberg News

Европа, лучшая фотоистория

Сильнейшие лесные пожары в 2021 году произошли не только в Греции, но и в Якутии. Огонь уничтожил не менее семи из 260 миллионов гектаров леса в регионе, что сравнимо с площадью Ирландии или Грузии. По данным «Гринпис Россия», в последние 20 лет масштабы лесных пожаров в Якутии, как и в целом в таежных лесах России, неуклонно растут.

Nanna Heitmann / Magnum Photos

Nanna Heitmann / Magnum Photos Nanna Heitmann / Magnum Photos

Nanna Heitmann / Magnum Photos

Европа, почетное упоминание жюри

Миня и Таня — жители социальной деревни «Светлана». Она расположена в Ленинградской области, в ней живут и работают люди с ментальной инвалидностью. Миня и Таня называют себя мужем и женой. Фотограф Мария Гельман регулярно приезжала к ним с 2016 года.

Вот как она описывала отношения пары для журнала «National Geographic Россия»: «Однажды они поссорились, сидя друг напротив друга за столом. Таня вспылила, начала кричать на Миню. Он взял ее за руку сказал: „Таня, успокойся. Ничего не произошло. Я люблю тебя“».

Мария Гельман

Татьяна, героиня проекта Татьяна, героиня проекта

Мария Гельман

Мария Гельман Мария Гельман

Мария Гельман

Южная Америка, лучшая фотография

Полицейские пытаются задержать мужчину во время выселения людей из поселения Сан-Исидро в колумбийском регионе Рисаральда. Фото было сделано 3 марта 2021 года.

Людей начали выселять из Сан-Исидро в марте 2021 года из-за строительства железной дороги. Это вызвало протесты и резонанс в СМИ, после чего власти пообещали предоставить жителям Сан-Исидро новое жилье и компенсации. Их переселили во временное убежище, но на начало 2022 года постоянного места жительства у них еще не было.

Vladimir Encina

Южная Америка, лучшая фотоистория

В августе 2020 года 12-летняя Антонелла из Буэнос-Айреса пообещала остричь свои длинные волосы только тогда, когда сможет вернуться к занятиям в школе, приостановленным из-за пандемии коронавируса. Девочка училась дома почти год — и выполнила свое обещание остричь волосы в сентябре 2021 года, в последние дни перед возвращением в школу.

Irina Werning / Pulitzer Center Irina Werning / Pulitzer Center

Irina Werning / Pulitzer Center Irina Werning / Pulitzer Center

Победители World Press Photo предыдущего года

Лучшие фотографии 2020 года по версии World Press Photo

Победители World Press Photo предыдущего года

Лучшие фотографии 2020 года по версии World Press Photo

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