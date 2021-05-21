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Палестинцы празднуют прекращение огня в городе Газа. 21 мая 2021 года Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA

Вечером 20 мая Израиль и палестинские боевики из движения при посредничестве Египта договорились о прекращении военного конфликта в секторе Газа, который начался 10 мая. Перемирие, которое стартовало с двух часов ночи 21 мая, сохраняется по состоянию на утро этого же дня, констатирует The Times of Israel. Израильская армия уже начала снимать военные ограничения на передвижение по стране, в том числе на территориях, прилегающих к границе с сектором Газа.

Исключением стали только незначительные беспорядки в Старом городе Иерусалима рано утром 21 мая, которые сопровождались взрывами шумовых гранат и гранат со слезоточивым газом, отмечает The Jerusalem Post, не указывая, кто участвовал в этих столкновениях. Кроме того, сторонники палестинцев и Израиля устроили массовую потасовку в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, которую с трудом остановила полиция.

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Тем не менее, прекращение огня может быть непрочным и недолговечным, поскольку основные претензии сторон друг к другу остаются неурегулированным, а предыдущие соглашения между Израилем и ХАМАС, который контролирует сектор Газа с 2007 года, часто срывались, напоминает The New York Times.

После объявления о соглашении офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предупредил, что длительность его соблюдения зависит от «реальности на местах», а официальный представитель ХАМАС заявил, что «палестинское сопротивление будет соблюдать это соглашение, пока оно будет соблюдаться оккупантами».

В самом секторе Газа прекращение огня отметили праздничными демонстрациями и фейерверками. «Сегодня сопротивление объявляет о победе над нашими врагами», — приводит The Jerusalem Post заявление заместителя лидера ХАМАС в Газе Халила аль-Хайи. ХАМАС также заявил, что Израиль должен оплатить восстановление поврежденной в результате авиаударов инфраструктуры. «Сегодня битва заканчивается, это правда. Но Нетаньяху и весь мир должны знать, что наши руки на спусковом крючке, и мы продолжим наращивать возможности сопротивления», — добавил представитель политического бюро ХАМАС Эззат Эль-Решик.

Пресс-секретарь армии Израиля Хидай Зильберман в свою очередь заявил, что военная операция серьезно подорвала способность ХАМАС разрабатывать и производить оружие. За почти две недели противостояния Израиль, по собственным данным, уничтожил более 100 километров подземных тоннелей, которые боевики используют для военных операций, и нанес 570 авиаударов непосредственно по ракетам боевиков и их пусковым установкам.

В общей сложности в результате израильских авиа- и артиллерийских ударов в Газе погибли более 200 человек, в том числе более 60 детей, а более чем 70 тысячам палестинцев пришлось покинуть свои дома, напоминает The New York Times. Палестинские боевики выпустили по Израилю более 4 тысяч ракет, в результате погибли 12 человек.

Тем временем президент США Джо Байден, который в последние дни также активно пытался склонить обе стороны к перемирию, уже пообещал мобилизовать международное сообщество для восстановления сектора Газа после авиаударов. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил The New York Times, что оно обойдется международному сообществу во главе с США в миллиарды долларов: авиаудары серьезно повредили инфраструктуру этой и без того слабо развитой территории, включая системы водоснабжения и канализации, электросети, больницы, школы и дороги. При этом Байден отдельно подчеркнул, что восстановление не будет включать какое-либо сотрудничество с ХАМАС и будет организовано так, чтобы «не позволить ХАМАС пополнить свой арсенал».

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