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Шамиль Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA

Власти Беларуси вынесли на всеобщее обсуждение проект новой Конституции. Александр Лукашенко предупреждал, что по итогам обсуждения в документ еще могут внести правки. После этого проект основного закона вынесут на референдум. Он, обещал Лукашенко, пройдет в конце февраля 2022 года.

Конституция Беларуси была принята в 1994 году. Лукашенко уже дважды изменял ее (в 1996 и 2004 годах), расширяя собственные полномочия. О новых поправках в основной закон он периодически говорил с 2016 года, но после протестов в Беларуси в 2020 году эта тема стала возникать все чаще.

По словам Лукашенко, ему приносили несколько вариантов новой Конституции, но он все отклонял. В июле 2021 года проект поправок в основной закон даже был опубликован, но Лукашенко велел доработать и его. Вот основные новшества нынешней (возможно, тоже не финальной) версии поправок.

Про президента:

Президентом сможет стать гражданин Беларуси старше 40 лет (сейчас — 35 лет), который прожил в стране не менее 20 лет (сейчас — 10 лет). Также у него никогда не должно было быть гражданства другой страны, вида на жительство там или «другого документа дающего право на льготы и преимущества» (сейчас таких ограничений не предусмотрено).

Один человек сможет оставаться президентом не больше двух сроков (сейчас — без ограничений). Но эти поправки вступят в силу только «со дня вступления в должность вновь избранного президента».

Согласно поправкам, президент больше не сможет издавать декреты, имеющие силу законов.

В случае насильственной гибели президента власть перейдет к Совету безопасности во главе с председателем (сейчас, если должность президента по какой-либо причине освобождается, полномочия главы государства переходят к премьер-министру).

Президента, прекратившего исполнение полномочий, не смогут привлечь к ответственности за те действия, которые он совершал на своем посту. Кроме того, он сможет стать пожизненным членом Совета Республики, получив таким образом неприкосновенность.

Про Всебелорусское народное собрание

В Конституцию внесли упоминание о Всебелорусском народном собрании (ВНС). Это «высший представительный орган народовластия». Срок его полномочий — пять лет. Собраться оно должно не реже раза в год.

Делегатами ВНС смогут стать нынешний президент Беларуси, бывший президент, представители всех ветвей власти, депутаты местных советов, члены гражданского общества.

Как будет формироваться ВНС, в проекте Конституции не сказано — это определит отдельный закон, который должны принять в течение года. В проекте упоминается лишь, что за выборы делегатов отвечает Центральная избирательная комиссия.

Делегаты ВНС сами будут выбирать председателя. Им сможет стать человек, который будет действующим президентом Беларуси на момент вступления в силу новой Конституции.

ВНС будет назначать членов Центральной избирательной комиссии, судей Верховного и Конституционного судов (сейчас это право делят президент и Совет Республики), а также сможет объявлять импичмент президенту (сейчас это прерогатива парламента).

Кроме того, ВНС будет определять основные направления внутренней и внешней политики, может вносить в парламент законы, назначать референдумы, предлагать поправки в Конституцию, вводить чрезвычайное и военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов.

Про парламент:

Срок полномочий парламента будет продлен с четырех до пяти лет.

Распустить парламент нельзя будет не только в первый год его полномочий, как сейчас, но и в последний.

Про все остальное:

Из Конституции уберут обязательства Беларуси сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным. Но при этом пропишут, что страна исключает «военную агрессию» со своей территории в отношении других стран.

Иностранные государства, граждане и организации не смогут финансировать расходы на подготовку и проведение выборов.

Брак — это союз мужчины и женщины.

Патриотизм — долг каждого гражданина.

Каждый гражданин должен будет «вносить посильный вклад в развитие общества и государства». Родителей обязали готовить детей к «общественно полезному труду».

Государство обязано будет сохранять «историческую правду и память» о подвиге белорусов в годы Великой Отечественной войны.

Вместо понятия «утрата гражданства» в Конституции появится формулировка «прекращение гражданства».

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Белорусские СМИ и эксперты уже сделали первые выводы о предложенных поправках в Конституцию. Например, провластный политолог Вадим Боровик обратил внимание, что новый вариант основного закона перераспределяет некоторые полномочия президента в пользу ВНС и парламента, но «роль президента не нивелируется».

Александр Добровольский, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, назвал появление в Конституции ВНС самым существенным новшеством документа. «Это собрание, которое было задумано как имитация народной поддержки в противостоянии с парламентом, использовалось Лукашенко много лет. Его проведение не соответствовало Конституции, а порядок его формирования никогда не был прозрачен. Теперь предлагается сделать его высшим представительным органом, но не предлагается его избрания напрямую гражданами», — отметил Добровольский.

«Наша нива» проанализировала проект Конституции с юристом и отметила, кроме прочего, следующие пункты: «прекращение» гражданства (МВД предлагало лишать гражданства белорусов, которые «сбежали… и работают в интересах западных стран»); сохранении «правды» о войне (власти Беларуси ассоциировали сторонников протестов 2020 года с нацистами и коллаборационистами из-за бело-красно-белого флага); внесение «посильного вклада» в развитие общества (в Беларуси ранее ввели так называемый ).

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