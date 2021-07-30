Лукашенко отправил на доработку предложенные ему поправки к Конституции Беларуси

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Александр Лукашенко заявил, что представила ему проект поправок к Конституции Беларуси, но его нельзя назвать проработанным. Его слова цитирует белорусское государственное агентство «Белта».

Замечаний аж на 170 листов… выкатили президенту. Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум.

Конституция Беларуси была принята в 1994 году. Лукашенко вносил в нее изменения в 1996 и 2004 годах. В результате были серьезно расширены полномочия президента и снято ограничение на число президентских сроков.

О возможности очередного изменения Конституции Лукашенко говорит с 2016 года. В июне 2020 года он заявил, что ему уже предложили несколько вариантов конституционных поправок, но он отклонил их, так как их разработчики «просто боятся вносить более решительные изменения».

21 июля глава комиссии по изменению Конституции Петр Миклашевич заявил, что комиссия завершила работу и направит разработанные поправки Лукашенко. Он обещает устроить референдум по поправкам в феврале 2022 года.

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