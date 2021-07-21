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Участники Конституционной комиссии на заседании в Национальной библиотеке Беларуси, 21 марта 2021 года
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«Брак — это союз женщины и мужчины», а президент должен быть старше 40 лет Как власти Беларуси предлагают изменить Конституцию. Основные пункты

Источник: Meduza
Участники Конституционной комиссии на заседании в Национальной библиотеке Беларуси, 21 марта 2021 года
Участники Конституционной комиссии на заседании в Национальной библиотеке Беларуси, 21 марта 2021 года
Максим Гучек / BelTA / ТАСС / Scanpix / LETA

22 июля Конституционная комиссия в Беларуси, созданная для подготовки предложений по изменению Конституции страны, собирается направить Александру Лукашенко список поправок к основному закону. Об этом сообщил глава комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. В дальнейшем предложения комиссии планируют вынести на референдум, который намечен на начало 2022 года.

Вот какие изменения предлагают белорусские власти

  • Увеличить возрастной ценз и ценз оседлости для участников президентских выборов. Президентом сможет стать гражданин Беларуси старше 40 лет (сейчас — 35 лет), который прожил в стране не менее 20 лет (сейчас — 10 лет) непосредственно перед выборами. Один человек сможет оставаться президентом не больше двух сроков (сейчас — без ограничений).
  • Ограничить законодательную функцию президента, запретив ему издавать декреты, имеющие силу закона.
  • Закрепить за Всебелорусским народным собранием статус высшего представительного органа народовластия. Дать собранию право рассматривать вопрос о легитимности выборов президента Беларуси, а также право объявлять импичмент президенту, если он совершил государственную измену или другое тяжкое преступление.
  • Прописать в Конституции, что «брак — это союз женщины и мужчины».
  • Увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет и сократить количество парламентских сессий с двух до одной (будет идти с сентября по июнь).
  • Расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.
  • Создать институт уполномоченного по правам человека.

Конституция Беларуси принята в 1994 году. Александр Лукашенко дважды вносил в нее изменения — в 1996 и 2004 годах. В результате этого полномочия президента серьезно расширили, а также отменили ограничение на число президентских сроков. Предыдущие два раза изменения в Конституцию принимали на референдумах, инициированных Лукашенко.

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