В России впервые назначили оборотные штрафы за неудаленный контент. Google и Facebook должны заплатить миллиарды рублей

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Анатолий Жданов / Коммерсантъ

24 декабря суд в Москве оштрафовал компанию , владельца Facebook, на 1,99 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Такое решение вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района. Несколькими часами ранее судья того же участка оштрафовал корпорацию Google на 7,22 миллиарда рублей — также за неудаление запрещенного контента.

Обе компании признали виновными по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети «Интернет» информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook 4 октября. Через несколько дней компания удалила контент, вызвавший претензии, но в ведомстве заявили, что штраф все равно может быть наложен, так как компания не уложилась в сроки, предусмотренные законодательством. Протокол в отношении Google Роскомнадзор составил 27 октября.

В Роскомнадзоре сообщили, что компании не удалили информацию, оскорбляющую чувства верующих, а также материалы с «признаками героизации террористов». Кроме того, перечислили в ведомстве, речь шла о «недостоверной общественно значимой информации», пропаганде «индифферентного отношения к жизни и здоровью несовершеннолетних», экстремистской и террористической идеологии, инструкциях по изготовлению взрывчатых веществ.

«Материалы, которые приведены в протоколах, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. На текущий момент неудаленными остается более двух тысяч материалов в Facebook и Instagram. <…> У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов», — заявили в Роскомнадзоре. Там добавили, что компаниям могут грозить новые оборотные штрафы.

В России впервые назначили оборотные штрафы технологическим компаниям. Норма об оборотных штрафах появилась в российском законодательстве в конце 2020 года. Штраф за повторный отказ удалить запрещенный контент для юридических лиц привязали к выручке. Он может составить «от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки… за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение». До этого дня оборотные штрафы ни разу не применяли.

За неудаление запрещенного контента в России неоднократно штрафовали Telegram, Twitter и TikTok. Большая часть претензий Роскомнадзора к соцсетям из-за отказа удалять контент связана с постами о протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального, сообщала «Русская служба Би-би-си».

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