«Би-би-си»: большинство жалоб Роскомнадзора на запрещенный контент в соцсетях касаются постов об акциях в поддержку Навального

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Большая часть претензий Роскомнадзора к соцсетям из-за отказа удалять «вредный» контент связаны с постами о протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Журналисты проанализировали все опубликованные судебные решения о штрафах из-за публикаций в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok и Telegram. Всего речь идет примерно о 469 ссылках, которые регулятор потребовал от соцсетей удалить через суд. Из них — более 250 посвящены акциям в защиту Навального. Во всех случаях причиной для удаления назывался призыв несовершеннолетних на несогласованные акции.

Кроме того, соцсети штрафуют за шутки над российской властью, отмечает издание. Согласно исследованию журналистов, Роскомнадзор нашел посты с «явным неуважением к государству, конституции и президенту Российской Федерации» во всех соцсетях. Так, зимой 2020-2021 годов только в адрес Twitter ведомство направило 75 уведомлений с требованием об удалении таких публикаций.

По данным «Русской службы Би-би-си», за 2020-2021 годы компании Meta, Google, Twitter и TikTok были оштрафованы на 156,6 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. С начала 2021 года Роскомнадзор подал 63 иска из-за отказа Facebook, Twitter, YouTube, TikTok блокировать такую информацию.

За повторное неудаление противоправного контента владельцам соцсетей может грозить штраф в размере от 5% до 10% годового оборота компании в России. Соответствующая норма об оборотных штрафах действует в стране с 2020 года. Первыми, кого грозит ответственность по ней, могут стать Meta и Google, сообщал Роскомнадзор.

Большие штрафы — это «слабенькая точка» соцсетей, которую нашли российские власти и теперь будут бить именно в нее, заявил «Русской службе Би-би-си» бывший высокопоставленный чиновник Роскомнадзора.

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