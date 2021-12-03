Роскомнадзор на два дня заблокировал крупнейший онлайн-магазин товаров ручной работы Etsy Вместо одной страницы (с подделками Gucci) под блокировку попал весь сайт

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Обновлено. Роскомнадзор разблокировал Etsy после удаления запрещенной информации с сайта, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор заблокировал онлайн-площадку по продаже вещей ручной работы Etsy.com. Это подтвердило само ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Блокировка осуществляется на основании решения суда Тамбова по иску Уваровского межрайонного прокурора. Суд постановил заблокировать страницу на Etsy, где находились результаты поисковой выдачи по запросу «gucci » (сейчас страница недоступна, но сохранилась ее архивная копия).

Решение о блокировке страницы с товарами в стилистике Gucci было вынесено еще в 2019 году. Но, по данным «Роскомсвободы», ее начали блокировать только 1 декабря 2021 года. При этом вместо одной страницы под блокировку попал весь сайт Etsy. Роскомнадзор пояснил, что это не ошибка.

Большинство современных сайтов работают через протокол HTTPS и шифруют свой трафик (в том числе и портал Etsy). Технология проверки сетевых пакетов — DPI, которую еще несколько лет назад успешно использовали крупные провайдеры для точечной блокировки, для них не работает. Остается блокировка по IP, под которую попадает весь сайт целиком.

Блокировку с Etsy снимут, когда сайт удалит информацию, которую тамбовский суд признал запрещенной. При этом Etsy должен сам уведомить Роскомнадзор о ее удалении, пишет «Фонтанка» со ссылкой на инструктора сайта Анну Устюгову, связавшуюся с Роскомнадзором. Устюгова уже сообщила администрации Etsy о требованиях российского ведомства.

Инструктор пояснила, что пока действует блокировка основного домена Etsy, российские продавцы сайта не могут нормально работать: заход через VPN по внутренним правилам Etsy может быть расценен как подозрительная деятельность, и это приведет к блокировке уже со стороны маркетплейса. «Коммерсант» пишет, что для пользователей Etsy в России пока доступна мобильная версия сайта.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил изданию, что рассматривает случай с Etsy как пример рисков, которые несет в себе досудебная блокировка сайтов. Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что Etsy вряд ли будет обжаловать действия Роскомнадзора в суде, так как правообладатели брендов, чьи права нарушает продажа контрафактной продукции, могут потребовать возмещения ущерба.

Etsy входит в число самых популярных онлайн-магазинов в мире и специализируется на продаже вещей ручной работы, винтажных и кастомизированных товаров. По данным самой площадки на конец 2020 года, на ней действуют более четырех миллионов активных продавцов и почти 82 миллиона активных покупателей. Сколько из них из России, не уточняется. В крупнейшей группе во «ВКонтакте», посвященной Etsy, состоят почти 30 тысяч пользователей.

Gucci — один из самых подделываемых в мире брендов одежды, а также один из брендов, подделки которых чаще всего ищут в интернете. В 2020 году Gucci выпустил коллекцию, которая обыгрывала идею имитации. Она состоит из одежды, обуви и сумок с фирменным принтом Gucci и надписями «Fake/Not».

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