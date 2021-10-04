В Беларуси погиб сотрудник КГБ. Что произошло потом Люди извиняются за «злобные» комментарии. Десятки задержанных. «Комсомольская правда» заблокирована. Кремль недоволен

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Люди несут свечи к зданию КГБ Беларуси после гибели его сотрудника, 28 сентября 2021 года Maxim Guchek / БелТА / AP / Scanpix / LETA

28 сентября в Минске погиб сотрудник КГБ. По информации ведомства, его застрелил из ружья «особо опасный преступник», квартиру которого взяли штурмом в рамках отработки адресов людей, причастных к терроризму. Стрелка убили ответным огнем. По неофициальным данным, погибли 31-летний боец спецназа КГБ Дмитрий Федосюк и 31-летний сотрудник крупнейшей белорусской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер. Он занимался спортом и был членом «Белорусского общества охотников и рыболовов». Его жену Марию Успенскую, которая присутствовала при перестрелке, арестовали. Белорусские государственные СМИ показали видео перестрелки и людей, несущих свечи к зданию КГБ в Минске.

Александр Лукашенко заявил, что убитый сотрудник КГБ участвовал в «нейтрализации» бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси. 1 октября, в день похорон Федосюка, Лукашенко изложил некоторые обстоятельства его гибели. Зельцер и Успенская (Лукашенко назвал их «мерзавцами») в тот день дважды звонили в милицию. Сотрудники КГБ, у которых в плане проверки был в том числе их адрес, якобы отправились помочь. Супруги им не открыли, но начали вести съемку, которую, по словам Лукашенко, «транслировали в Польшу, Америку». Когда бойцы спецназа КГБ сломали дверь, Федюсюк якобы первый забежал в квартиру, прикрывая коллег. Зельцер выстрелил ему в сердце, но Федюсюк успел дважды выстрелить в ответ. Лукашенко добавил, что бойцы спецназа КГБ были без защитной экипировки, потому что не хотели «напрягать» людей. Он добавил, что они, в том числе Федосюк, в 2020 году участвовали в задержании бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси.

Белорусские официальные лица и государственные СМИ отреагировали на убийство Федосюка крайне агрессивной риторикой в адрес противников власти. Судя по данным из соцсетей Зельцера и словам одного из его друзей, он не был тесно связан с оппозиционным движением, но некоторые сторонники оппозиции поддержали его действия в соцсетях. Ведущий телеканала ОНТ Игорь Тур назвал Зельцера «террористом», который убил сотрудника КГБ «ради хайпа», а ведущий СТВ Григорий Азаренок заявил, что « перешли красную черту» и что «каждый комментатор — это потенциальный убийца». Бывший начальник Генштаба белорусской армии, депутат белорусского парламента Олег Белоконев посетовал, что власти стараются поступать с оппозиционерами по закону. «А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех, за одного 20, 100, чтобы неповадно было», — добавил он.

В Беларуси начали массово задерживать тех, кто писал комментарии в поддержку Зельцера. Их заставляют извиняться на видео. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», в первые дни после гибели Зельцера и Федосюка в разных городах Беларуси задержали не менее 95 человек по уголовным делам об оскорблении представителя власти и разжигании социальной вражды. Как предполагает «Весна», речь идет об авторах комментариев о перестрелке в Минске. В анонимном телеграм-канале «Желтые сливы», который связывали с белорусскими спецслужбами, стали появляться видео, на которых задержанные люди извиняются за свои «злобные» и «язвительные» комментарии о гибели бойца спецназа КГБ. Некоторые из героев видео говорят на камеру, что писали эти комментарии, потому что чувствовали себя «диванным Рэмбо» и «неуловимым Джо»

Власти заблокировали сайт белорусской версии «Комсомольской правды» и задержали автора статьи про Зельцера. Эта статья вышла 28 сентября, через несколько часов после того, как стало известно о перестрелке в Минске. В ней были приведены слова бывшей одноклассницы Зельцера, которая говорила, что он был «положительным, правдивым, выступал за правду» и она «не знает, что с ним произошло». На следующий день, 29 сентября, власти Беларуси заблокировали сайт белорусской версии КП. 2 октября стало известно о задержании автора материала, белорусского журналиста Геннадия Можейко. По данным правозащитного центра «Весна», его задержали в Москве.

Кремль не согласен с блокировкой «Комсомольской правды». Но не знает, действительно ли журналиста задержали в Москве. «Мы не уверены, что он был задержан на территории Российской Федерации. Мы просто не располагаем этой информацией», — заявил 4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Можейко — гражданин Беларуси, и назвал его задержание «внутрибелорусским сюжетом». Защитить интересы журналиста, по словам Пескова, российские дипломаты не могут. При этом Союз журналистов России и главный редактор RT Маргарита Симоньян открыто призывали освободить Можейко. Комментируя блокировку сайта КП в Беларуси, Песков заявил, что Кремль не согласен с ней и намерен добиваться ее отмены. Главный редактор КП Владимир Сунгоркин назвал произошедшее произволом. Самого Сунгоркина в телеграм-канале «Желтые сливы» назвали «продажной крысой».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Ольга Корелина