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Здание КГБ Беларуси в Минске Vasily Fedosenko / Reuters / Scanpix / LETA

28 сентября КГБ Беларуси сообщил о гибели своего сотрудника в перестрелке. В сообщении на сайте ведомства сказано, что силовики отрабатывали адреса, где «могли находиться лица, причастные к террористической деятельности», и в одной из квартир дома на улице Якубовского в Минске «особо опасный преступник» открыл по силовикам стрельбу из ружья. Он смертельно ранил сотрудника КГБ, который позже умер в больнице. Нападавшего застрелили ответным огнем.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об убийстве человека в связи с осуществлением им служебной деятельности (часть 2 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси). По данным следствия, в убийстве подозревают жителя Минска. В СК заявили, что, когда к нему домой пришли силовики, он заблокировал дверь и «с целью последующего так называемого хайпа» вел видеосъемку. Также, по словам следователей, происходящее на видео снимала 40-летняя жена минчанина. Женщину задержали по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ, ее поместили в изолятор на Окрестина. В Генпрокуратуре Беларуси, в свою очередь, сказали, что сотрудники КГБ действовали в рамках закона, а в квартиру вошли на основании постановления об обыске.

Государственные СМИ Беларуси распространили видео убийства сотрудника КГБ. Запись продолжительностью чуть больше минуты, в частности, опубликовали телеканал ОНТ и агентство «Белта» (осторожно, видео содержит сцены жестокости и нецензурную брань). В ролике показано, как несколько мужчин в гражданской одежде пытаются попасть в квартиру и ломают входную дверь. Затем в ролике показывают людей в квартире — мужчину с ружьем и женщину с телефоном в руках. Когда силовики врываются в квартиру, начинается стрельба. Затем видно, как один из сотрудников, истекая кровью, падает на пол, а кто-то кричит «„Нирвана“ ранен!» и «Димку вытаскиваем!». Мужчину с ружьем на записи больше не показывают.

К опубликованной видеозаписи есть много вопросов, пишет издание Zerkalo.io, новый проект бывшей команды Tut.by. Журналисты отметили, что неясно, почему на представленной записи нет видео, которое снимала на телефон женщина, находившаяся в квартире. Кроме того, на записи, опубликованной государственными СМИ, женщина практически ничего не говорит, в том числе, когда в ее мужа стреляют.

Также журналисты Zerkalo.io спрашивают, почему силовики, пришедшие к «особо опасному преступнику», как его назвали в КГБ, были так легко одеты — на них нет шлемов или бронежилетов. Помимо этого, отмечает издание, неясно, почему один из силовиков стреляет в коридоре квартиры, хотя может задеть коллегу. Журналисты также указали на то, что в записи несколько раз показали комнату, где находились мужчина и женщина, и по неизвестной причине в комнате то закрыты, то открыты занавески на окнах. Помимо этого, после выстрела из ружья, показанного на видео, не появился характерный дым.

Во время спецоперации в Минске погиб сотрудник IT-компании Андрей Зельцер. По данным белорусских СМИ, Зельцер работал ведущим аналитиком в EPAM Systems — крупнейшей белорусской IT-компании. Сотрудники EPAM опознали в погибшем Зельцера, сообщает , опубликовавшее фотографию погибшего мужчины. О мужчине известно, что в 2008 году он получил диплом в минском колледже бизнеса и права, с 2016 года работал в EPAM, также занимался фехтованием и триатлоном.

У Зельцера остались жена и маленький сын (во время перестрелки ребенка не было в квартире). По данным Zerkalo.io, жену мужчины зовут Мария Успенская, она вышла замуж за Зельцера в 2011 году. Соседка пары рассказала «Sputnik Беларусь», что для Успенской это был не первый брак, а от первого замужества у нее остался ребенок. Знакомая Успенской рассказала, что в августе 2020 года, после выборов президента, они вместе собирали подписи, чтобы выяснить, кто в их районе голосовал за Светлану Тихановскую. Другая знакомая сообщила, что не помнит, чтобы Андрей Зельцер и Мария Успенская постоянно ходили на протестные акции (друг Зельцера сказал, что тот редко выходил на марши). После перестрелки ребенка пары забрала к себе бабушка.

Второй погибший, по данным проекта , — это 31-летний боец спецподразделения «Альфа» КГБ Дмитрий Федосюк (позывной «Нирвана»). Об этом участники проекта узнали из нескольких источников. BYPOL утверждает, что мать погибшего сотрудника Татьяна Федосюк руководит одним из подразделений центрального аппарата КГБ Беларуси. В КГБ, СК и прокуратуре имя погибшего сотрудника не называли. У погибшего остались жена и маленький ребенок, сообщили в Следственном комитете.

Александр Лукашенко заявил, что случившееся «безнаказанным не останется», сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Она рассказала, что Лукашенко «мгновенно» получил информацию о произошедшем. «Сразу поручил разобраться буквально посекундно — не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье [погибшего сотрудника КГБ]», — сказала Эйсмонт.

29 сентября сайт «Комсомольской правды в Беларуси» заблокировали — предположительно, из-за выхода статьи об Андрее Зельцере. Сайт заблокировали по решению министерства информации Беларуси, сообщила российская «Комсомольская правда». Он не доступен как на белорусской территории, так и в других странах. Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин сказал, что власти Беларуси «излишне придирчиво» относятся к «Комсомольской правде». «Считают, что мы неправильно освещаем события в Белоруссии, уверены, что нельзя так писать о Белоруссии, как это делаем мы», — сказал он.

Сунгоркин связал блокировку с тем, что около 22:00 28 сентября на сайте «КП в Беларуси» вышла статья об Андрее Зельцере. «В этой заметке есть комментарий одноклассницы о скончавшемся сотруднике IT-компании. По словам девушки, погибший парень старался быть независимым, всегда выбирал правду и справедливость. Всего два абзаца с хорошей характеристикой парня решили судьбу издания», — считает Сунгоркин. Этот материал газеты вызвал возмущение в провластных телеграм-каналах.

Александр Бакланов