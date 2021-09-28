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Jane Rosenberg / Reuters / Scanpix / LETA

R&B-музыканта и автора хита «I Believe I Can Fly» Ар Келли признали виновным в сексуальной эксплуатации женщин и девочек-подростков. Обвинения в насилии сопровождали певца больше 25 лет, но только теперь его ждет первое уголовное наказание — вплоть до пожизненного заключения.

Ар Келли (настоящее имя Роберт Келли) стал известен как исполнитель и автор R&B-песен в 1990-х и 2000-х. Журнал Billboard называет его одним из самых влиятельных артистов этой эпохи. Его альбомы шесть раз возглавляли список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов по версии издания. Одним из самых известных хитов Ар Келли считается «I Believe I Can Fly». В 1998 году песня принесла автору три премии «Грэмми»; в 2004-м журналисты Rolling Stone включили композицию в список «500 величайших песен всех времен».

При этом Ар Келли десятилетиями обвиняли в сексуальном насилии, в том числе над несовершеннолетними. Не раз сообщалось, что против артиста подавали иски, но зачастую все заканчивалось выплатой компенсаций и подписанием соглашений о неразглашении.

Первый уголовный процесс в отношении музыканта был связан с делом о детской порнографии. В 2002 году Ар Келли обвинили в том, что он записал, как занимается сексом с 14-летней девочкой и мочится на нее. Понадобилось шесть лет, чтобы дело дошло до суда, но после того как предполагаемая жертва и ее родители отказались дать показания, певца оправдали.

В 2017 году издание BuzzFeed опубликовало расследование, где утверждалось, что Ар Келли живет сразу с шестью женщинами, полностью контролируя их жизни. В 2019-м вышел документальный сериал «Surviving R. Kelly», в котором несколько женщин обвинили музыканта в абьюзе.

Активисты призывали бойкотировать его творчество. И хотя хиты Ар Келли практически перестали проигрывать на радио и других коммерческих площадках, в интернете его музыка оставалась стабильно популярной, отмечала The New York Times незадолго до начала нынешнего судебного процесса. Только на Spotify, который по этическим соображениям сначала удалил композиции исполнителя, а затем отказался от новых правил, музыка Ар Келли каждый месяц привлекает 5,2 миллиона слушателей.

Второй процесс над Ар Келли должен был начаться в мае 2020 года, но из-за пандемии первое заседание отложили до августа 2021-го. В этот раз певцу предъявили обвинения по девяти пунктам: одному пункту о рэкете и восьми пунктам о торговле людьми. В рамках обвинения в рэкете коллегии присяжных нужно было рассмотреть 14 основных преступлений, которые вменяли певцу. Среди них — взяточничество, похищение и принудительный труд.

В основу дела легли несколько видео- и аудиозаписей, на одной из которых человек с голосом, похожим на голос Ар Келли, угрожает или наказывает женщин, а также письма, которые партнерши певца писали по его требованию. В суде показания дали 45 свидетелей, в том числе бывшие сожительницы и сотрудники Ар Келли. При этом уголовное обвинение основывалось на показаниях, связанных только с шестью женщинами. В суде выступали пять из них, шестая — певица Алия — погибла в авиакатастрофе в 2001 году.

Один из бывших менеджеров Ар Келли подтвердил в суде давние слухи о том, что певец женился на Алии, когда той было 15 лет. Свидетель признался, что в 1994 году он с помощью взятки получил поддельное удостоверение личности для девушки, чтобы свадьба состоялась. По его словам, Ар Келли решил жениться, поскольку опасался, что Алия беременна, и его могут привлечь к ответственности за секс с несовершеннолетней.

Другие свидетели сообщили о сексуальном насилии, жестоком обращении и системе ограничений, которые женщины и девочки в окружении музыканта должны были соблюдать. В частности, Ар Келли требовал, чтобы они называли его «папочкой» и спрашивали разрешения, чтобы воспользоваться туалетом. Если правила нарушались, то певец придумывал для девушек жестокие наказания: от порки до принуждения к поеданию фекалий.

Сам певец себя виновным не признал и в ходе процесса отказался выступать в свою защиту. Его адвокаты пытались выставить свидетелей обвинения лжецами, одержимыми фанатами и охотниками за наживой. Они утверждали, что секс между женщинами и Ар Келли происходил по обоюдному согласию, а сам он был заботливым партнером.

27 сентября присяжные пришли к выводу, что вина музыканта доказана во всем, что ему вменялось, кроме двух эпизодов в пункте о рэкете. Теперь, пишет The New York Times, Ар Келли грозит пожизненное заключение, поскольку обвинение в рэкете подразумевает лишение свободы сроком до 20 лет, а каждый пункт о торговле людьми — до 10 лет. Приговор певцу вынесут 4 мая 2022 года. В ближайшие недели его адвокаты могут оспорить вердикт присяжных.

Представитель нескольких потерпевших Глория Оллред, комментируя решение присяжных, заявила, что «правосудие свершилось». «Пусть это будет посланием другим знаменитостям, которые таким же образом используют свою славу, чтобы охотиться на своих поклонников. Вопрос не в том, настигнет ли вас закон, вопрос в том — когда», — добавила она.

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Жаклин Касулис отметила, что решение присяжных «навсегда заклеймило Ар Келли как агрессора». Она оценила мужество жертв, которые отказались молчать, и выразила надежду, что теперь они смогут начать «процесс исцеления».

«Я счастлива наконец закрыть эту главу своей жизни», — написала в инстаграме одна из свидетельниц обвинения Джеронда Пейс.

Защиту вердикт присяжных разочаровал, сообщил адвокат музыканта Деверо Кэнник. По его словам, еще больше он разочарован тем, как обвинение вело это дело. По мнению юриста, оно «изобиловало несоответствиями». Также решением остались недовольны немногочисленные фанаты Ар Келли, собравшиеся у здания суда в Бруклине и потребовавшие освободить музыканта. Они считают, что суд был предвзятым и связывают это с цветом кожи певца.

В свою очередь эксперты, опрошенные The New York Times, предполагают, что раса жертв сыграла роль в том, что Ар Келли не был осужден раньше. По их словам, жалобы темнокожих женщин на насилие чаще игнорируются, чем жалобы белых. «Реальность такова, что наше общество не считает темнокожих девочек и женщин заслуживающими доверия. Предполагается, что 15-летние чернокожие девочки могут манипулировать взрослым мужчиной», — объяснила соучредитель кампании #MuteRKelly Кениетт Барнс.

В дальнейшем певцу, по всей видимости, предстоят новые судебные разбирательства, отмечает CNN. Ему предъявили несколько обвинений в Миннесоте и Иллинойсе, включая изготовление детской порнографии, сексуальное насилие, препятствование правосудию и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Артист все обвинения отрицает.

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