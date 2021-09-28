Певца Ар Келли, написавшего «I Believe I Can Fly», признали виновным в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек

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Коллегия присяжных в Нью-Йорке сочла, что поп-музыкант Ар Келли на протяжении многих лет эксплуатировал женщин и несовершеннолетних девушек ради секса. Об этом сообщает The New York Times.

Присяжные признали Ар Келли виновным по девяти пунктам обвинения: одному пункту о рэкете и восьми пунктам о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Ар Келли вынесут приговор 4 мая 2022 года. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Судебный процесс над Ар Келли начался в августе. В суде выступили 45 свидетелей обвинения. Пострадавшие заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны Ар Келли, о том, что он держал их взаперти против их воли, шантажировал их и контролировал их жизни. Ряд жертв на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

«Сегодняшний обвинительный приговор навсегда заклеймил Ар Келли как агрессора, который использовал свою славу и богатство, чтобы охотиться на молодых, уязвимых и безгласных ради собственного сексуального удовлетворения», — заявила после оглашения решения коллеги присяжных прокурор Восточного округа Нью-Йорка Жаклин Касулис.

Ар Келли (настоящее имя — Роберт Келли) получил известность в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле RʼnʼB. Он обладатель трех «Грэмми» и автор хита «I Believe I Can Fly» из фильма «Космический джем».

Ар Келли и ранее становился объектом судебных разбирательств из-за связей с несовершеннолетними, но ему удавалось избежать наказания. В частности, в 2008 году певца оправдали по громкому делу о детской порнографии.

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