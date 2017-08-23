«Ар Келли нужно остановить» Поп-певца, написавшего «I Believe I Can Fly», обвиняют в педофилии и создании культа в духе Чарльза Мэнсона

Ар Келли — один из самых известных поп-музыкантов последних десятилетий, невероятно успешный певец, а также профессиональный баскетболист. А еще Ар Келли — герой множества судебных разбирательств о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, из которых ему до сих пор неизменно удавалось выходить без существенных последствий. Героиня одного из таких дел, которое завершилось досудебным соглашением, решила рассказать, как Келли спаивал ее и занимался с ней сексом, когда девушке было всего 16 лет. Она утверждает, что музыкант создал вокруг себя культ, сравнимый с .

В 1990-х Роберт Келли был одним из самых известных и востребованных поп-певцов и авторов песен. Он написал «I Believe I Can Fly» для фильма «Космический джем», под которую с тех пор прошли, вероятно, тысячи свадеб, создавал песни для Майкла Джексона и сумел стать звездой среди белых в то время, когда Rʼn'B и соул считались музыкой для афроамериканцев. Келли успешно совмещал проникновенные мелодии с откровенными текстами про секс, часто — откровенными на грани допустимого.

R. Kelly — I Believe I Can Fly RKellyVEVO

Ар Келли помог 14-летней Rʼn'B -певице Алии начать карьеру и записать первый альбом. Позднее выяснилось, что у несовершеннолетней певицы и ее ментора и продюсера был роман и они даже якобы поженились, когда Алии было всего 15. И Алия, и Ар Келли это отрицали, а брак, по сведениям таблоидов, был признан незаконным. Келли утверждал, что любил Алию так же, как и любого другого своего подопечного, и их связывали тесные отношения во время работы над альбомом. В 2001 году, когда Алия уже работала с Тимбалендом, она погибла в авиакатастрофе, оставшись в истории как одна из самых больших несостоявшихся звезд, — если бы не смерть, Алия могла бы быть певицей калибра Бейонсе и Рианны.

Подобные истории об отношениях с несовершеннолетними тянулись за Ар Келли на протяжении всей его карьеры. В 2002 году в распоряжении журналистки чикагской газеты оказалось видео, на котором мужчина, похожий на Келли, мочится на несовершеннолетнюю девушку и занимается с ней сексом. Пленку журналист передал полиции; певец утверждал, что на видео не он, но дело спустя шесть лет дошло до суда. Ар Келли обвиняли в изготовлении детской порнографии, ему грозило до 15 лет тюрьмы, но присяжные решили оправдать певца: по их мнению, вина музыканта на сто процентов доказана не была. Во многом это произошло из-за того, что личность девушки с видеозаписи так и не была установлена: ни она, ни ее семья в суд не обращались, а косвенных показаний знакомых присяжным было недостаточно.

За всем процессом пристально следила 15-летняя Джеронда Джонсон. Она обожала Келли (особенно его альбом «Chocolate Factory»), исправно посещала судебные заседания и даже давала интервью как главная сторонница музыканта — так, после завершения процесса она сказала MTV, что теперь никто не сможет называть ее кумира педофилом. В интервью девушка говорила, что ей 18, хотя на самом деле ей было на три года меньше; о возрасте она врала, чтобы попасть в зал суда.

Через год после завершения процесса представители Ар Келли пригласили Джеронду на вечеринку с участием музыканта. У них завязалась дружба, и девушка неоднократно с тех пор встречалась с певцом у него дома. Келли соблазнял ее и поил алкоголем, у них неоднократно был секс, причем музыкант снимал все на видео. Джеронда утверждает, что Ар Келли был ее первым мужчиной, а также говорит, что он знал о ее настоящем возрасте — но просил «говорить всем, что ей 19, и вести себя так, будто ей 25».

Она стала проводить выходные дома у музыканта, причем Ар Келли запрещал ей пользоваться телефоном, отпускал в душ и туалет только с разрешения и не давал еду, пока сам того не захочет. Если девушка нарушала правила, то Келли ругал ее и бил. В 2010 году их отношения прекратились после ссоры, в ходе которой музыкант бил Джонсон и пытался ее задушить. Джеронда обратилась к адвокату Сьюзан Логганс, которая специализировалась на защите пострадавших от Ар Келли девушек. Логганс впервые судилась с Келли еще в 1997 году — и с тех пор неоднократно представляла интересы девушек, обвинявших музыканта в сексуальном насилии. Каждый раз это заканчивалось выплатой компенсации и подписанием соглашения о сохранении всех обстоятельств дела в тайне.

Именно так вышло и в случае Джеронды Джонсон. Она получила компенсацию и подписала документ, запрещающий ей что-либо рассказывать о деле. При этом Келли платил положенные деньги с задержками, им даже пришлось перезаключить соглашение, чтобы музыкант, который после развода с супругой испытывал финансовые затруднения, смог его выполнить.

«За меня никто не заступился, когда я проходила через все, что он сделал со мной. Он просто промыл мне мозги, и это все очень похоже на Чарльза Мэнсона. Ар Келли нужно остановить», — говорит Джеронда.

Обо всем этом стало известно только сейчас. Джеронда решила нарушить обязательство хранить молчание и дала подробное интервью Buzzfeed, а также представила документальные доказательства своей истории. Поводом для этого стали новые обвинения в адрес Ар Келли со стороны родственников девушек, с которыми он живет в своем особняке. О них впервые написал Buzzfeed в своем расследовании в июле 2017-го.

Jerhonda Pace says she had an underage sexual relationship with R. Kelly at 16; now she’s telling her story. https://t.co/xN7ZIPdglv pic.twitter.com/bXzVbYjs0A — BuzzFeed Reader (@reader) August 22, 2017

Как следует из этого расследования, сейчас с Ар Келли живут не менее шести девушек, которых он держит взаперти, не дает ни с кем общаться, говорит им, когда можно ходить в туалет и душ, что носить и когда есть, — то есть полностью контролирует их жизнь. С одной из девушек Ар Келли познакомился в 2015 году после концерта в гримерке, куда она пробралась вместе с родителями. Девушка хотела показать любимому музыканту свои демозаписи, он проявил к ней интерес и в конце концов пригласил к себе домой. С родителями она практически перестала общаться, а когда им удалось увидеть дочь в конце 2016 года, то она выглядела «как заключенная» и как будто «подверглась промыванию мозгов». Ее мать обращалась в полицию, но сделать в этом случае почти ничего нельзя: девушка совершеннолетняя и утверждает, что находится с Ар Келли по собственному желанию.

Как пишет Buzzfeed со ссылкой на людей из окружения музыканта, женщины живут в домах Ар Келли в Чикаго и под Атлантой. До недавнего времени с ним жила 31-летняя женщина, которая обучала «новеньких», как вести себя с музыкантом в постели; она — подруга той самой девушки, за видео с которой Ар Келли пытались судить. Самой молодой девушке из окружения музыканта — 18 лет. Он требует, чтобы девушки называли его «папочкой», запрещает им проявлять дружелюбие к окружающим и может ударить за нарушение этого запрета.

Источники Buzzfeed говорят, что Ар Келли создал вокруг себя практически религиозный культ и полностью контролирует жизнь девушек, которые с ним живут. Музыкант все это отрицает и говорить с журналистами отказывается. Никаких обвинений в настоящее время ему не предъявлено.